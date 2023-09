Koliko se brzo topi led na Antarktici?

Do sada se vjerovalo da je područje Antarktike otporno na globalno zagrijavanje klime, piše britanski BBC.

"To je mnogo više od svega što smo vidjeli, gotovo je zapanjujuće", izjavio je Walter Majer, koji prati morski led u američkom Nacionalnom centru za podatke o snijegu i ledu.

Stručnjaci upozoravaju da bi nestabilnost Antarktike mogla imati dalekosežne posljedice, prenosi BBC.

Ogromno ledeno prostranstvo Antarktike regulira temperaturu planeta, jer bijela površina odbija energiju Sunca nazad u atmosferu i također hladi vodu oceana.

Bez leda koji hladi planet, Antarktika bi se mogla od "Zemljinog frižidera" pretvoriti u "radijator", jer će bez leda ocean upijati toplinu, kažu stručnjaci.

Na površini oceana oko Antarktike sada pluta manje od 17 milijuna kvadratnih kilometara leda, što je milijun i pol kvadratnih kilometara leda manje od rujanskog prosjeka i znatno ispod prethodnih minimuma tijekom zime na južnoj polutci Zemlje - od ožujka do listopada.

To smanjenje je pet puta veće od površine Velike Britanije i njenih otoka.

Uz to, od devedesetih godina, topljenje kopnenog leda na Južnom polu je doprinijelo porastu nivoa mora i oceana u svijetu za 7,2 milimetara. Iako skromno, to povećanje mijenja vrijeme i može dovesti do opasno jakih olujnih udara, koji bi mogli da izbrisati priobalna naselja.

Ako bi se značajne količine kopnenog leda počele topiti, utjecaji bi bili katastrofalni za milijune ljudi širom svijeta.

Jednostavnije rečeno - ups!!!!