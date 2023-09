Prijatelji zivotinja pozdravljaju najavljene izmjene Kaznenog zakona

Prema dokumentima radne skupine Ministarstva pravosuđa i uprave, koja radi na izmjenama Kaznenog zakona, pojačat će se mjere zaštite životinja: napuštanje životinja postat će kazneno djelo s predviđenom kaznom zatvora u trajanju do godinu dana, a povisit će se i zatvorske kazne za ubijanje ili mučenje životinja. Veće kazne za zlostavljanje životinja i zatvorsku kaznu za napuštanje podržava i golem broj građana.

To je vidljivo prema velikom broju potpisnika peticije „Napuštanje životinja je kazneno djelo", ali i prema anketi u kojoj se čak 88 % ljudi izjasnilo da se slaže s time da zbog napuštanja psa treba ići u zatvor. Udruga Prijatelji životinja izrazila je zadovoljstvo što je Ministarstvo prihvatilo prijedlog za koji je pokrenula inicijativu i peticiju još 2021. godine.

„Napuštajući životinju, odnosno ostavljajući ju bez hrane i vode te izloženu raznim opasnostima, osoba postupa s neizravnom namjerom - svjesna je da životinja ne može preživjeti sama i pristaje na takvu posljedicu. Pritom je također svjesna da smrt ne nastupa odmah, nego uključuje dugotrajnu patnju i agoniju. Napuštene životinje nekontrolirano lutaju ugrožavajući sudionike u prometu, zdravlje i ljude. Nadalje, zbrinjavanje napuštenih životinja velik je financijski teret za jedinice lokalne samouprave, koje su zakonski obavezne financirati i organizirati poslove zbrinjavanja napuštenih životinja", pojašnjavaju Prijatelji životinja.

„Najavljene izmjene pohvalne su i velik korak naprijed. Jasno propisana kazna u Kaznenom zakonu može pomoći stati na kraj napuštanju životinja. S obzirom na to da je to sada samo prekršaj, tako se to i doživljava i rijetko tko je dosad bio kažnjen za to nedjelo s tragičnim posljedicama. No izravna nadležnost policije povećat će i provedbu kažnjavanja zbog čega pozdravljamo prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave. Uvjereni smo da će, kada zaživi, napraviti konkretnu pozitivnu promjenu za životinje", dodaju Prijatelji životinja.

Napuštanje životinja tretira se kao zasebno kazneno djelo u Kanadi, Finskoj, Švedskoj, Francuskoj, Sjevernoj Irskoj i Mađarskoj, dok je u Švicarskoj svrstano u sferu prekršaja, ali uz predviđenu i zatvorsku kaznu.

Trenutačno je Kaznenim zakonom propisana kazna zatvora do godinu dana ako netko usmrti životinju ili ako ju teško zlostavlja, nanosi joj nepotrebne boli ili ju izlaže nepotrebnim patnjama. Ako je kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja, kažnjava se zatvorom do dvije godine. Prijatelji životinja predlažu da se povisi kazna za ovo kazneno djelo zatvorom do tri godine, odnosno do pet godina ako se kazneno djelo počini iz koristoljublja, bezobzirne osvete, mržnje, radi snimanja i distribuiranja pornografskih materijala ili iz drugih niskih pobuda ili ako su prouzročene teške tjelesne ozljede, teško narušavanje zdravlja ili smrt životinje. Ističu apsurd da je za oštećenje tuđe stvari predviđena maksimalna kazna do pet godina zatvora, dok je za zlostavljanje živog osjećajnog bića tek do godinu dana. Prijatelji životinja apeliraju na nadležno Ministarstvo i da se Kaznenim zakonom, kao posebno okrutni oblici mučenja i ubijanja životinja, sankcioniraju i spolni odnosi sa životinjama i trovanje životinja.

Svi prijedlozi Prijatelja životinja za izmjene Kaznenog zakona mogu se vidjeti na www.prijatelji-zivotinja.hr, gdje se još uvijek može potpisati peticija „Napuštanje životinja je kazneno djelo".