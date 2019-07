Koliko nam kreme za sunčanje stvarno treba?

Opekline od sunca mogu predstavljati velik zdravstveni problem, pa ih je bolje spriječiti nego liječiti, podsjećaju britanski dermatolozi.

Da vam koža ne bi pocrvenjela, po najnovijem istraživanju britanskih znanstvenika na nju bi trebalo nanijeti 36 grama ili šest do osam žličica kreme ili losiona za zaštitu od sunca.

Dobro je namazati cijelo tijelo, no zapravo sve ovisi o tomu koliko odjeće nosite na sebi.

- Ako ste na plaži i i na sebi imate samo kupaći kostim, koristite i više od šest žličica kreme, savjetuje dr.Walayat Hussain iz Britanske udruge dermatologa.

On i njegovi kolege savjetuju nanošenje kreme pola sata prije izlaganja sunčevim zrakama, da bi je koža dobro upila. Rezultati studije upućuju na to da ljudi ne nanose dobro kremu za zaštitu od sunčevih zraka pa ne dobiju ni polovinu zaštite od sunca iz losiona i krema.

Teoretski je sasvim dovoljno nanijeti kremu sa zaštitnim faktorom 15.

Ipak, u stvarnosti je potrebno upotrijebiti onu sa zaštitnim faktorom od čak 30 ili 50 da biste uistinu dobro zaštitili kožu.

- Poput svih ostalih proizvoda, kreme i sredstva za zaštitu od sunca sadrže konzervanse. Svakako se pridržavajte uputstva na pakiranju, kaže Hussain. "Nije potrebno kreme i losione čuvati u frižideru, sasvim je dovoljno držati ih na "suhome i hladnom mjestu, u skladu s uputstvom proizvođača".

- Kada ste vani i kad ste izloženi sunčevim zrakama, kremom biste se trebali namazati svaka dva do tri sata. No ako ulazite u more da biste se rashladili, namažite se kremom poslije kupanja jer se čak i vodootporna sredstva skidaju s kože.istiće dr. Dr. Hussain.

Sunčevo zračenje na Zemlju stiže u obliku UVA i UVB zraka. Opekline uzrokuju UVB zrake, a istraživanja pokazuju da one mogu rezultirati nekim oblicima raka kože.