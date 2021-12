Koliko meso može stajati u frižideru?

Blagdansko doba obično ide uz pune stolove hrane, a jednako tako se nabavlja unaprijed sve što treba... osim ako vam to ne bude baš najpametnije i ostane u frižideru i pokvari se.

Upravo iz tog razloga dajemo vam kratku listu najčešćih komada mesa koje morate odmah smrznuti ako nećete koristiti na vrijeme.

Znači, da vidimo...

Crveno meso i svinjetina - crveno meso i svinjetina mogu biti u hladnjaku do pet dana, a u zamrzivaču i do 12 mjeseci. Ostatke od ovog mesa koje ste već skuhali ili ispekli mogu stajati u hladnjaku 3-4 dana, a u zamrzivaču između dva i šest mjeseci.

Hrenovke i drugo prerađeno meso - ovi prozivodi mogu stajati u hladnjaku maksimalno dva tjedna, ako su neotvoreni. Čim otvorite pakiranje, smanjuje se rok valjanosti i trebali biste ih pojesti u roku od tri do pet dana. Ako prerađeno meso čuvate u zamrzivaču, ono može trajati 1-2 mjeseca.

Mljeveno meso - mljeveno goveđe, teleće, svinjsko ili pileće meso može se čuvati u hladnjaku jedan do dva dana. U zamrzivaču može stajati tri do četiri mjeseca.

Sirova perad - sirova perad u hladnjaku može stajati samo dan ili dva i to na temperaturi od 4,5°C ili nižoj. U zamrzivaču je pak možete čuvati do godinu dana i to na temperaturi od -17°C ili nižoj. Kuhanu perad možete držati u hladnjaku nekoliko dana, a ako je odlučite zamrznuti, onda može potrajati do šest mjeseci maksimalno.

Slanina i kobasice - slaninu možete držati u hladnjaku tjedan dana, a sirovu kobasicu treba pojesti u roku dva dana, prenosi RD. Obje vrste mesa možete zamrznuti i tako će trajati mjesec dana. Neke vrste kobasica mogu potrajati i znatno duže ako su u zamrzivaču.