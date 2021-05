Koliko je stvarno dug seks?

Koliko traje seks? Ehh, zavisi od osobe koja priča priču - neki će biti prilično skromni i reći da to rade desetak minuta, dok će drugi krenuti u bajke o cijelim noćima, danima i slično... no, izgleda da niti jedni ni drugi nisu u pravu...

Dužina trajanja seksa oduvijek je predmet prijepora - ženama je prekratko jer ne stignu do orgazma, muškarcima je taman u trenutku kad im to uspije... no o kojim mi tu brojkama govorimo?

Dr. Brendan Zietsch sa sveučilišta u Queenslandu tvrdi da najtočnije i najiskrenije podatke o izdržljivosti u spavaćoj sobi donosi studija objavljena u magazinu 'The Journal of Sexual Medicine'. Studija je predstavila rezultate istraživanja o seksualnom ponašanju 500 parova u stabilnim dugim vezama.

Istraživanje je obuhvatilo parove iz Nizozemske, Velike Britanije, Španjolske, Turske i SAD-a koji su mjerili vrijeme seksualnog odnosa od penetracije do vrhunca. Pokazalo se da prosječno vrijeme seksualnog odnosa bez predigre u spomenutim zemljama iznosi 5,4 minute.

Najbrži "na okidaču" bili su Turci, čiji prosječan odnos iznosi 3,7 minuta, dok su muškarci iz ostalih zemalja mogli izdržati od šest do sedam minuta.

Studija je pokazala da su mlađi muškarci bili izdržljiviji pa je kod muškaraca do 30. godine života odnos u prosjeku trajao 6,5 minuta, a kod muškaraca muškaraca starijih od 51 godinu trajao oko 4,3 minute.

