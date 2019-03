Koliko je sigurna 5G tehnologija

5G mreža, novi superbrzi mobilni komunikacijski standard pete generacije koji omogućuje goleme koristi za poslovne i privatne korisnike preplavila je naslovnice, a neki se pitaju koliko je zapravo ta nova tehnologija sigurna za korisnike.

Kako ne bi bilo zabuna, evo nekih činjenica koje će vas malo umiriti:

Koju vrstu zračenja 5G mreža koristi i na koji način to može utjecati na čovjeka?

Zračenje u 5G mreži je elektromagnetsko. Brojne su studije istraživale njegove učinke i posljedice.

"Jasno je dokazano da visokofrekventna polja imaju termalni učinak. To znamo još od mikrovalne pećnice", rekla je Sarah Driessen s Istraživačkog centra za kompatibilnost elektromagnetskog sustava i okoliša njemačkog Sveučilišta u Aachenu.

Međutim, taj je učinak puno manji kod mobilne komunikacije. Kako bi se izbjegla šteta po zdravlje, mobitel bi trebao zračiti manje od 2 watta po kilogramu. To je poznato kao SAR vrijednost (specifična stopa apsorpcije).

Gdje pronaći SAR vrijednost na uređaju?

Na svakom pametnom telefonu mogu se pronaći dvije vrijednosti - prva, kada držimo mobitel na uhu prilikom razgovara i druga kada je mobitel uz tijelo, primjerice u džepu. Te se vrijednosti nalaze u uputama za upotrebu mobitela.

Kao uređaji s niskom razinom zračenja, klasificirani su oni uređaji koji imaju vrijednost SAR-a manju od 0, 6.

Smatra li se zračenje mobilnog telefona kancerogenim?

U pogledu ovog pitanja nema suglasja. "Ne", kaže Gunde Ziegelberger iz Njemačkog ureda za zaštitu od zračenja (BfS). "Nemamo dokaze da korištenje pametnih telefona sukladno međunarodnim standardima može uzrokovati rak", rekla je.

Znanstvenici ipak još nisu potpuno uklonili tu moućnost zato što se tumori razvijaju dugo. "Ali sa svakom godinom, u kojoj ne vidimo porast oboljelih, smo sve sigurniji", kaže Driessen.

Ona se referira na stručnu skupinu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koja je 2011. sažela sve do tada objavljene studije. "IARC je došao do zaključka kako je moguće da je zračenje mobilnih telefona kancerogeno", navodi Driessen. "Ali to ne znači da je to zračenje zasigurno kancerogeno", istaknula je

Kako se korisnik može zaštititi od zračenja?

Stručnjaci savjetuju držanje uređaja što dalje od glave. Koristite slušalice, razgovarajte putem zvučnika ili koristite fiksni telefon kada možete. Aktivirajte zrakoplovni način noću i nemojte nositi mobitel kada vam nije potreban.

Zračenje je najveće u područjima sa slabim signalom, stoga izbjegavajte korištenje mobitela na takvim mjestima te u automobilima i vlakovima. Djecu pogotovo treba zaštititi od visokofrekventnog elektromagnetskog zračenja.

Kakav će učinak imati širenje 5G mreže?

"Očekuje se da će 5G uzrokovati porast prisilne izloženosti zračenju", upozorila je Njemačka federacija za okoliš i očuvanje prirode (BUND) Zbog 5G će se postaviti više odašiljača, ali s manjom prijenosnom snagom od prethodnih generacija. S druge strane, odašiljači će se nalaziti bliže mjestima stanovanja i rada.

"Teško je trenutno predvidjeti kako će to utjecati na količinu zračenja kojem je pojedinac izložen", navodi Ziegelberger. Razlog tome je što još nije dovoljno istražen raspon frekvencije na kojoj će raditi 5G u usporedbi s nižim frekvencijama.

