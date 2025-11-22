« Vic dana
objavljeno prije 3 sata i 7 minuta
VIC DANA

Fata i Mujo mjesečar

Što se dogodi kad se Fata nađe s jaranicama na kavi i krene priča o muževima i seksu

Zašto je Mujo mjesečar
Zašto je Mujo mjesečar (Arhiva)
Više o

vic dana

,

vicevi

,

Mujo i Fata

,

najbolji vicevi

,

vicevi o Muji i Fati

Našla se Fata s jaranicama iz škole na kavi, pa nakon nekog vremena krene priča o muževima i seksu. 

Nakon što je Habiba nahvalila svog Hasu, Fata frkne nosom i ispali:

- Eh, moj vam je Mujo mjesečar!

Jaranice se zbune, pa upitaju:

- Šta pričaš, bona, kak'i mjesečar, kak'e to veze sa seksom ima?

Fata slegne ramenima:

- Pa diže mu se jednom mjesečno!

22.11.2025. 06:53:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh