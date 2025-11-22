Fata i Mujo mjesečar
Što se dogodi kad se Fata nađe s jaranicama na kavi i krene priča o muževima i seksu
Zašto je Mujo mjesečar (Arhiva)
Našla se Fata s jaranicama iz škole na kavi, pa nakon nekog vremena krene priča o muževima i seksu.
Nakon što je Habiba nahvalila svog Hasu, Fata frkne nosom i ispali:
- Eh, moj vam je Mujo mjesečar!
Jaranice se zbune, pa upitaju:
- Šta pričaš, bona, kak'i mjesečar, kak'e to veze sa seksom ima?
Fata slegne ramenima:
- Pa diže mu se jednom mjesečno!
