Fata i Mujo mjesečar

Našla se Fata s jaranicama iz škole na kavi, pa nakon nekog vremena krene priča o muževima i seksu.

Nakon što je Habiba nahvalila svog Hasu, Fata frkne nosom i ispali:

- Eh, moj vam je Mujo mjesečar!

Jaranice se zbune, pa upitaju:

- Šta pričaš, bona, kak'i mjesečar, kak'e to veze sa seksom ima?

Fata slegne ramenima:

- Pa diže mu se jednom mjesečno!