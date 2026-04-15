Koliko je koraka doista potrebno za gubitak sala?

Hodanje je često podcijenjena aktivnost u svijetu fitnessa, no ono je jedan od najučinkovitijih i najodrživijih načina za gubitak masnog tkiva. Dok intenzivni treninzi u teretani mogu iscrpiti organizam, hodanje koristi masti kao primarni izvor energije, pod uvjetom da se provodi dovoljno dugo i pravilnim intenzitetom. No, ključno pitanje koje si svi postavljaju jest: koliko točno trebamo hodati svaki dan da bismo vidjeli stvarne rezultate na vagi?

Magična brojka: Od 7.000 do 10.000 koraka

Iako je popularni cilj od 10.000 koraka izvorno nastao kao marketinški trik, suvremena istraživanja potvrđuju da je to izvrsna polazna točka za mršavljenje. Za osobu prosječne težine, 10.000 koraka znači otprilike 8 kilometara hoda, čime se sagorijeva između 300 i 500 dodatnih kalorija dnevno. Ipak, stručnjaci ističu da se prvi značajni pomaci u gubitku kilograma vide već pri prelasku praga od 7.000 do 8.000 koraka, osobito ako je osoba prethodno bila sjedilački nastrojena.

Vrijeme i intenzitet su presudni

Nije važno samo koliko hodate, već i kako hodate. Da bi tijelo počelo učinkovito trošiti zalihe sala, preporučuje se "žustro hodanje" u trajanju od 30 do 90 minuta dnevno. Žustar hod podrazumijeva tempo od oko 5 do 6 km/h, pri kojem osjećate da vam je puls blago povišen i da ubrzano dišete, ali i dalje možete voditi kratak razgovor. Studije pokazuju da brzi hod može povećati sagorijevanje kalorija i do 50% u usporedbi s laganom šetnjom.

Dosljednost pobjeđuje intenzitet



Najveća prednost hodanja je njegova održivost. Za razliku od trčanja, hodanje manje opterećuje zglobove i rjeđe dovodi do ozljeda, što omogućuje svakodnevnu aktivnost. Stručnjaci savjetuju da se cilj od, primjerice, 60 minuta hodanja ne mora odraditi odjednom. Tri šetnje po 20 minuta, raspoređene nakon obroka, mogu imati čak i bolji učinak na regulaciju šećera u krvi i metabolizam masti nego jedan dugi trening.

Dakle, ako vam je cilj gubitak sala, težite minimalno 45 do 60 minuta kontinuiranog žustrog hoda dnevno. Uz blagu korekciju prehrane i dosljednost u broju koraka, hodanje će postati vaš najmoćniji saveznik u postizanju fit izgleda i dugoročnog zdravlja.