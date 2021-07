Koliko dugo alkohol ostaje u krvi

Vožnja automobila s par piva u sebi ne samo da je neozbiljna, nego i opasna - a obično se počinje jednostavno, sjeda se za volan vođeni mišlju da se ništa loše neće dogoditi. Ponekad i male količine alkohola mogu utjecati na našu sposobnost da sigurno upravljamo vozilom.

Znate li koliko dugo alkohol ostaje u organizmu?

"Kada alkohol uđe u krv, on prolazi kroz jetru koja ga razgrađuje. Za razgradnju je odgovoran enzim alkohol-dehidrogenaza, čija količina prisutna u jetri ovisi o učestalosti uzimanja hrane. Dakle, ne samo da konzumiranjem na prazan želudac osjećamo njegove efekte vrlo brzo, nego se alkohol i dulje zadržava u krvi i ima jači utjecaj na mozak", kaže dr. George Koob, ravnatelj Nacionalnog instituta za zlouporabu alkohola i alkoholizam.

"Glavni posao vaše jetre je filtriranje krvi koja teče iz vašeg probavnog sustava u ostatak tijela. U procesu razgradnje alkohola koji konzumirate, jetra nailazi na toksine. Pretjeranim konzumiranjem alkohola jetra može postati masna, a mogu nastati i ožiljci koji onda ograničavaju protok krvi. To može prouzročiti smrt stanica jetre, što može oslabiti njezinu funkciju", ističe Koob.

Koliko će se alkohol zadržati u vašem tijelu ovisi o vašoj visini, težini i godinama.

"Većina ljudi pola pića, odnosno 30 mililitara, može razgraditi za sat vremena. Prosječno vrijeme potrebno da jetra razgradi čašu od 250 mililitara vina su tri sata. Za pola litre piva bit će potrebna dva sata", ističe Koob.

Prema američkim Centrima za liječenje ovisnosti, alkohol se u krvi može otkriti i do šest sati kasnije, oko 12 do 24 sata u dahu, urinu i pljuvački i do 90 dana u kosi.