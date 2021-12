Koliko čaja možete piti dnevno?

Mnogi od nas vole čaj, bez obzira na to da se ne zapitamo koliko ga zapravo smijemo popiti tijekom dana.

No, pretjerana konzumacija čaja može dovesti do nekih problema. Primjerice tanini, kemijski spojevi u čaju, ometaju sposobnost tijela da apsorbira željezo ako se konzumira u prevelikim količinama.

Uz to, prekomjerne količine čaja mogu utjecati na djelovanje nekih lijekova. Čaj sadrži i kofein, pa previše ovog napitka može poremetiti ritam spavanja, otežati koncentraciji i uzrokovati nervozu.

Koliko čaja je previše? Na ovo pitanje pokušalo se odgovoriti kroz niz studija. Neki kažu da je dnevno dovoljno popiti između dvije i četiri šalice čaja, a drugi pak tvrde da ne biste trebali popiti više od 10 šalica u danu, piše Times of India. U prosjeku, tri do pet šalica čaja dnevno je sasvim u redu. Obratite pažnju na to kako vaše tijelo reagira na spojeve prisutne u čaju.