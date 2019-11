Koliko bi muškarci trebali ejakulirati... mjesečno?

Seks dobro utječe na muško zdravlje, odnosno redovita ejakulacija mogla bi smanjiti rizik od raka prostate, pokazala je studija provedena na Sveučilištu u Bostonu.

Tijekom 18 godina je proučavala kako učestalost ejakulacije utječe na rizik od raka prostate, te se pokazalo da što češće muškarac ejakulira to mu je manji rizik da oboli od ove vrste zloćudnog tumora.

Utvrđeno je da muškarci u dobi od 20 do 29 godina koji su ejakulirali 21 ili više puta na mjesec imaju 19 posto niži rizik da dobiju rak prostate, od onih koji ejkauliraju u prosjeku četiri do sedam puta mjesečno.

Dobrobit je bila još veća kod starijih muškaraca. Oni u dobi od 40 do 49 godina koji su ejakulirali barem 21 put mjesečno imali su manji rizik za razvoj ove vrste raka za 22 posto.

Potrebno je više istraživanja na ovu temu kako bi se utvrdila točna veza između ejakulacije i zdravlja prostate, ali moglo bi biti da češće čišćenje prostate - ejakulacijom može smanjiti šanse da se u njoj razviju infekcije koje izazivaju tumor.

Nebitno je za zdravlje prostate doživljavaju li muškarci orgazam sami ili s partnericom... znači, ako ništa drugo, uzmite stvari u svoje ruke!