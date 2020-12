KNAPanje u sklopu Muzičkog biennala Zagreb

Hrvatsko društvo skladatelja i Centar za kulturu Peščenica KNAP 2019. godine ispitali su studente Muzičkih akademija i Glazbenih odsjeka Umjetničkih akademija kakvi su njihovi umjetnički afiniteti, koje su prednosti i mane visokog obrazovanja na polju glazbene umjetnosti te kako bi trebala izgledati platforma na kojoj bi se mogli kreativno izraziti i proširiti granice svojeg obrazovanja. Prema odgovorima studenata na koncu se formirao projekt KNAPANJE / zona za slobodnu kreaciju i izražavanje, koji je u travnju 2019. godine okupio oko 120 studenata svih Muzičkih akademija i Glazbenih odsjeka Umjetničkih akademija u Hrvatskoj.

Programski partner KNAPANJA, Centar za kulturu Peščenica, studentima stavlja na raspolaganje svoje prostore, opremu, kao i pomoć djelatnika, a sve kako bi slobodno istraživali, istaknuli svoja specifična znanja i, povezujući se s drugim glazbenicima - izvođačima, skladateljima itd. - satkali nove glazbene mreže, nova poznanstva i nove suradnje. KNAPANJE će se po drugi put održati tijekom 31. festivala MBZ od 16. do 18. travnja 2021. godine., a platforma će biti namijenjena svim studentima muzičkih i umjetničkih akademija u Hrvatskoj te svim drugim studentima zainteresiranima za temu glazbe i novih medija čiji će odnosi biti u fokusu programa KNAPANJA 2021. godine.

Kroz dvije radionice koje će voditi dva ekspertna tima mentora (Davorka Begović & Hrvoslava Brkušić; Filip Merčep & Hrvoje Radnić) studenti će imati prilike u malim grupama (max. do 9 polaznika po radionici) razviti svoje vlastite projekte od ideje do realizacije. Mentori programa osmislili su dva potpuno različita koncepta te će sa zainteresiranim i odabranim studentima početi raditi najprije razgovarajući i učeći o samoj teoriji, ali i tehnici, kompjuterskim programima i sl., te zajednički razvijajući svoje konkretne umjetničke ideje i planove. Opisani pripremni period (cca. 10 termina) odvijat će se kroz online susrete, a aktivna 3 dana grupnog rada na samoj lokaciji Centra KNAP (od 16. do 18.4.2021.). Izvedba programa koji će proizaći iz ovih radionica javno će biti prezentirana u Centru KNAP 18. travnja 2021., ali i na online kanalima MBZ-a.

Sveukupni program KNAPANJA i Muzičkog biennala Zagreb bit će objavljen sredinom veljače sljedeće godine, a trenutačno su otvorene prijave za sve radionice, o kojima više možete pronaći na službenim stranicama MBZ-a. Rokovi za prijave su produženi.



Prijave se mogu poslati na mail knapanje@hds.hr s napomenom "Za seminar slobodne audio-vizualne improvizacije" odnosno "Za Akustični prostor za deset sudionika i dvije slušateljice") do 15. siječnja 2021. Na službenim stranicama MBZ-a možete pronaći više detalja o programima