Kingston obnovio asortiman microSD i SD kartica s dodatkom Canvas Select Plus

Kingston Digital Europe Co LLP, ogranak tvrtke Kingston Technology Company, Inc. za flash memoriju, koji je svjetski lider u memorijskim proizvodima i tehnološkim rješenjima, je danas objavio da započinje s distribucijom novog asortimana microSD i SD kartica Canvas SelectTM Plus.

Zajedno s dodatkom Canvas Select Plus, Kingston cilja zamijeniti originalni Canvas Select asortiman kartica s novim bržim modelima velikog kapaciteta, što ih čini esencijalnim za pametne telefone i digitalne kamere.

Kingstonov Canvas Select Plus asortiman flash memorijskih kartica je stvoren za poboljšavanje iskustva korisnika s većim brzinama, više pouzdanosti i povećanim kapacitetima do 512GB1. Canvas Select Plus omogućuje sadržaju visoke kvalitete brži prijenos podataka s Class 10 UHS-I brzinama do 100MB/s2, što je savršeno za teže poslove poput brzog učitavanja aplikacija, prebacivanja fotografija visoke rezolucije, te snimanja i montaže dugometražnih HD videozapisa.

Nova Canvas Select Plus microSD kartica je optimizirana za upotrebu s Android uređajima, s obzirom da je razvijena u skladu s A1 klasom performansi za pokretanje i učitavanje aplikacija pri nevjerojatnim brzinama.. Nove poboljšane specifikacije omogućuju korisnicima dovoljno brzine i memorije za fotografije visoke rezolucije i za 4K snimanje videozapisa, kao i multimediju bogatu grafikama za moćnije iskustvo unutar aplikacije.

Canvas Select Plus flash kartice su potpomognute doživotnim jamstvom, besplatnom tehničkom podrškom i legendarnom Kingston pouzdanošću. Za više informacija posjetite kingston.com.