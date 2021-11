King Gizzard & The Lizard Wizard 2. i 3. kolovoza

Njihovo premijerno pojavljivanje u Hrvatskoj trebalo se održati u zagrebačkoj Tvornici kulture koja se rasprodala u svega nekoliko dana, no nažalost zbog pandemije bend nikad nije krenuo na tu turneju. Nakon što je postalo jasno da zbog rasporeda i rutinga nove turneje Gizzardi u Hrvatsku mogu doći samo početkom kolovoza, band se odlučio za dva nastupa na jednoj od najljepših pozornica u ovom dijelu Europe.

Poznati po konstantnom mijenjanju set liste i nepredvidivim live nastupima, za očekivati je da će bend u Šibeniku izvesti nešto slično njihovim poznatim rezidencijama. Tako u najavi imaju i mitski Red Rock amfiteatar u Coloradu gdje će pred 19.000 fanova u listopadu 2022. u dva dana odsvirati pretežno izmješane trosatne set liste.

King Gizzard & The Lizard Wizard - „Rattlesnake"

Svi kupci koji su zadržali ulaznice za koncert u Tvornici kulture moraju ih zamjeniti na jedan od dva šibenska koncerta. To mogu napraviti isključivo na mjestu gdje su kupljene, najkasnije do 15. prosinca 2021. godine. Također, svima kojima ne odgovaraju nova lokacija ili datum mogu do 15. prosinca 2021. vratiti ulaznice i ostvariti povrat novca.

Ulaznice za oba šibenska koncerta u prodaji su od petka 19. studenog po cijeni od 230 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.