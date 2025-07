Kava razbuđuje... i štiti vaše zdravlje

Kao što to obično biva, većina ljudi započinje dan šalicom kave zbog njezina umirujućeg okusa i energetskog poticaja koji pruža. No, osim što može razbuditi i u najtmurnijim jutrima, nedavna studija objavljena u časopisu European Journal of Nutrition otkrila je da redovita konzumacija kave može štititi od slabosti u starijoj dobi.

Studija je ispitivala odnos između konzumacije kave i rizika od slabosti kod odraslih osoba u dobi od 55 godina i starijih u Nizozemskoj. Istraživači su procjenjivali konzumaciju kave kod osoba u dobi od 40 do 65 godina, piše Food&Wine.

Pokazalo se da su osobe koje su pile više od četiri šalice dnevno imale manju vjerojatnost da će postati slabe kako stare, ističe dr. Ehsan Ali, specijalist interne medicine s dodatnom edukacijom iz gerijatrijske skrbi i osnivač Beverly Hills Concierge Doctora.

Čak su i osobe koje su konzumirale dvije do četiri šalice dnevno tijekom sedmogodišnjeg razdoblja imale značajne koristi, napominje Ali: "Jednostavno rečeno, prema studiji, što ljudi piju više kave, u razumnim količinama, to je manja vjerojatnost da će razviti slabost i krhkost u kasnijem životu."

Na prvi pogled, više od četiri šalice kave dnevno može se činiti pretjeranim, ali važno je napomenuti da jedna šalica kave u ovoj studiji iznosi 125 mililitara, odnosno otprilike 4,2 unce tekućine. U Sjedinjenim Američkim Državama standardna veličina šalice iznosi 8 unci ili oko 250 mililitara, objašnjava Jennifer Bianchini, dijetetičarka i osnivačica Body to Soul Health.

Kako kava štiti od slabosti u starijoj dobi?

Nova istraživanja sugeriraju da zaštitni učinci kave protiv slabosti vjerojatno proizlaze iz nekoliko međusobno povezanih čimbenika. Stručnjaci ističu četiri glavna načina na koja kava potiče zdravo starenje: smanjenjem oksidativnog stresa i upale, očuvanjem mišićne mase te poboljšanjem metaboličke funkcije.

Antioksidativna svojstva

Kava je bogata antioksidansima koji se bore protiv oksidativnog stresa, neravnoteže između slobodnih radikala i antioksidansa koja može dovesti do oštećenja stanica, povezanog sa starenjem i slabošću, ukazuje Ali. Nadalje, kada se poveća oksidativni stres, Bianchini objašnjava da on potiče upalu, ubrzava starenje i povećava rizik od kroničnih bolesti.

Protuupalni učinci

Kronična upala poznati je čimbenik u razvoju slabosti, no Ali kaže da bioaktivni spojevi u kavi mogu pomoći u smanjenju sistemske upale. Antioksidansi su poznati po svojim protuupalnim učincima, a polifenoli u kavi također pomažu u smanjenju kronične upale, dodatno smanjujući rizik od slabosti povezane sa starenjem, kaže Bianchini.

Očuvanje mišića

Studije sugeriraju da kava može pomoći u očuvanju mišićne mase i snage, dvaju ključnih čimbenika u prevenciji slabosti. "Kako starimo, gubimo mišićnu masu i imamo povećani rizik od razvoja sarkopenije, gubitka mišićnog tkiva povezanog sa starenjem, ali unos kave može potencijalno usporiti ili spriječiti to stanje", kaže Bianchini.

To je zato što bioaktivni spojevi u kavi podržavaju zdravu funkciju mitohondrija i potiču obnavljanje stanica, što oboje povećava energiju i snagu mišića, objašnjava Bianchini.

Potpora metabolizmu

Ali kaže da je kava povezana s boljom osjetljivošću na inzulin i metaboličkim zdravljem, što neizravno može smanjiti rizik od slabosti. Nedavna istraživanja povezala su dugotrajnu inzulinsku rezistenciju sa slabošću jer uzrokuje kroničnu upalu, smanjuje mišićnu masu i pogoršava oksidativni stres.