Katolički biskupi protiv desnog populizma

Stručnjaci su mjesecima raspravljali i formulirali, sad se i jedna radna preporuka katoličkih biskupa u Njemačkoj o "ophođenju u Crkvi s desnopopulističkim tendencijama" prilično dobro uklopila u oštru političku raspravu. U dokumentu na 70-ak stranica pripadnicima Crkve se daju preporuke kako se postaviti u razgovorima i raspravama - a nekima se očito daju i upute kako da ne skrenu udesno.

"Svaki čovjek je jednako vrijedan; nijedna osoba nije više ili manje vrijedna. To je osnovno načelo našeg Ustava: temeljna jednakost svakog čovjeka čije dostojanstvo je nepovredivo", naglašavaju biskupi. Populizam koji je danas izazov ljudima u fundamentalnoj suprotnosti je s "ovom blizinom svim ljudima", kaže se dalje, uz napomenu da desni populizam znači "isključivanje drugih i stranih".

Pritom biskupi ukazuju na djelovanje i naučavanje Isusovo, na osnovne dokumente Drugog vatikanskog koncila, održanog od 1962. do 1965., i koji je dosad bio najvažnije pozicioniranje Katoličke crkve za moderno vrijeme, kao i na jedan govor pape Franje iz jeseni 2018. o "mržnji prema strancima, rasizmu i populizmu u vezi s migracijama diljem svijeta". To je bilo njegovo programatsko očitovanje protiv ponovnog oživljavanja "stajališta za koja su mnogi smatrali da su nadvladana".

Protiv antisemitizma i nesnošljivosti prema islamu

Te preporuke imaju posljedice. U njih pripadaju strogo odbacivanje antisemitizma i nesnošljivosti prema islamu, odbacivanje načelne nesnošljivosti prema religiji. Izričito se navode neprihvatljivi pojmovi "spomenik sramote" za berlinski spomenik ubijenim europskim Židovima i "ptičji isprdak" za razdoblje nacionalsocijalističke diktature, koji su koristili neki pripadnici AfD-a, ali se ime te stranke ne spominje.

Dalje se kaže: "Populizam, koji nas izaziva, svakodnevno pokazuje svoje zastrašujuće lice... Na dnevnom redu su 'fake news', laži, mržnja i osuđujuće parole. I do najviših političkih krugova populistički pojednostavljivači igraju svoju opasnu igru." Ukazuje se na opasnost od bezosjećajnosti, sebičnosti izazvane strahom i fantazije o predstojećoj propasti. I kao opomena političarima slijedi objašnjenje što Crkva misli o obitelji i migraciji.

U preporukama se opisuje 19 primjera iz prakse. Navodi se akcija "Tvoj Temeljni zakon" koja je pokrenuta u Sasko-Anhaltskoj s ciljem javne rasprave o temeljnim vrijednostima, akcija Biskupije Essen za toleranciju, akcija kumstava za izbjeglice u gradiću Viernheimu. Jedan primjer je i svakodnevni rad katoličkih migrantica i migranata u Njemačkoj.

Sve to su "višestruko uspješni primjeri" kako se crkveno dušobrižništvo i socijalni rad suočavaju s izazovima, izjavio je biskup Osnabrücka Franz-Josef Bode. Više puta on je upozorio na opasnost "kavanskih parola" i priznao da i unutar Crkve postoji potreba da se neke stvari razjasne.

Napetosti u Crkvi

Slično kaže i hamburški nadbiskup Stefan Heße. "Naša je želja formulirati ponudu za razgovor za sve vjernike - bez obzira na njihovo političko opredjeljenje", kaže Heße koji je u Biskupskoj konferenciji zadužen za pitanja migracije. Crkva snosi dušobrižničku odgovornost i za one koji simpatiziraju desnopopulističke tendencije. Činjenica da su se za vrijeme izrade preporuka o tomu informirali francuski biskupi daje naslutiti da ti izazovi postoje i u drugim zemljama.

"Govoriti o stvarnim problemima"

Politolog Werner Patzelt, koji je član CDU-a i intenzivno se bavi jačanjem AfD-a, a kojemu se ponekad predbacuje bliskost pozicijama AfD-a, pozitivno je ocijenio preporuke Crkve. Kaže da je u dokumentu "nešto uspjelo" i da ga je pročitao "s velikim intelektualnim i ljudskim zadovoljstvom". Istovremeno se zalaže da se otvoreno govori o tomu da migracija i integracija sa sobom nose i stvarne probleme. Ne stvaraju brige isključivo populisti, kaže on.

Biskup Triera Stephan Ackermann je posebno naglasio jednu stvar prilikom predstavljanja dokumenta. Desni populizam je svjesno u središtu pozornosti preporuka s obzirom na aktualne izazove, kaže on. Ali, načelno se radi i o lijevom i o desnom populizmu. Tako se u uvodu dokumenta kaže da bi preporuke trebale poslužiti župama i skupinama organiziranima u Crkvi da se pozabave "fenomenom populizma". Tek nakon toga slijedi naglasak "prije svega s desnopopulističkim tendencijama".Bi li službeni predstavnici Crkve trebali razgovarati s predstavnicima AfD-a? Za to sad nije vrijeme, rekli su biskupi prilikom predstavljanja preporuka. U dokumentu se ne radi samo o tim desnim populistima. Stalno ograničavanje problema populizma na AfD ne odgovara biti problema "i predstavlja iskazivanje previše časti AfD-u", kaže biskup Triera Stephan Ackermann. Politolog Patzelt je potpuno drugačijeg mišljenja i zalaže se za kontakte s AfD-om. "S obzirom da se nikome ne može propisivati koga će on birati, do ljudi se mora najprije doći razgovorom."