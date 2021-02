Kasnite li često?

Kašnjenje je, prije svega, bezobrazno ponašanje prema drugima - moguće je kasniti, naravno, no jednostavno se mora nazvati i reći pošteno: kasnim, stižem za 5, 15, nebitno minuta i to je to.

Jednostavno, takve navike koje nije dobro razvijati, jer većina ljudi takvo ponašanje doživljava kao izraz nepoštovanja. Neki kasne kako bi napravili dramatičan ulazak, drugi zbog ega, no većina ljudi ne stiže na vrijeme iz puno jednostavnijih razloga.

Među razlozima kašnjenja je loša organizacija vremena, jer prenatrpan raspored uz obavezno ubacivanje stvari koje smo zaboravili zapisati od radnog dana radi kaos i neminovno je da se barem na jednu stvar iz rasporeda zakasni.

Naravno, na to se odlično nadovezuje loša procjena vremena - često mislimo da znamo koliko nam treba da stignemo od točke A do točke B, no najčešće to ispadne bitno dulje nego što smo mislili, jer smo u našim izračunima zaboravili dodati faktor gužve.

Uz to, u takvim situacijama uvijek trebamo napraviti još samo jednu stvar prije nego što krenemo - odgovorimo na jedan mail, pospremimo još samo ovih par čaša ili nešto slično.

No, jedan od glavnih razloga kašnjenja je nedostatak sna - prekasno buđenje uzrokuje histerično spremanje i, posljedično, kašnjenje u školu, na posao, na prvi jutarnji sastanak ... Lijek je jednostavan - idite spavati ranije.

Da ne bi bilo da su samo četiri razloga, evo i peti za kraj - oni koji uvijek sve zapamte i poslije će zapisati...