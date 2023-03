Karim Benzema produljio je ugovor s Real Madridom do 2024. godine

Članovi uprave Real Madrida potvrdili su da postoji sedam igrača kojima ugovori istječu ovog ljeta. To su Karim Benzema, Luka Modrić, Toni Kroos, Dani Ceballos, Marco Asensio, Nacho Fernandez i Mariano Diaz.

Ipak, čini se da je 35-godišnji Francuz spreman produljiti svoj ostanak u španjolskoj prvoj ligi barem do sezone 2024. Prema L'Equipeu i Transfer News Liveu, Benzema i Real Madrid postigli su usmeni dogovor produžiti suradnju do lipnja sljedeće godine.

Real Madrid se uspješno plasirao u četvrtfinale Lige prvaka gdje će odmjeriti snage s Chelseajem. Kako javljaju stranekladionice, Real Madrid trenutno ima 12,5% šanse za osvajanje trofeja i četvrti je favorit u hrvatskim kladionicama.

Aktualni osvajač Zlatne lopte i zaštitno lice Real Madrida otkako je Cristiano Ronaldo napustio klub 2018. suočio se s brojnim ozljedama i problemima s tjelesnom spremom ove sezone. Kao rezultat toga, Real Madrid se još mnogo godina ne može oslanjati na Benzemu kao glavnog napadača u momčadi. Ali za sada se čini da će ostati uz Francuza.

Trener Real Madrida Carlo Ancelotti, unatoč zabrinutosti oko njegovih godina, rekao je: "Moramo uzeti u obzir Benzemine godine, ali i ono što on donosi."

Ne smijemo zaboraviti da je 35-godišnjak drugi Realov strijelac svih vremena sa 341 golom u 632 nastupa. Prvi strijelac je Cristiano Ronaldo koji je postigao 450 golova u 438 utakmica. Također, Benzema je jedan od najodlikovanijih nogometaša u novijoj povijesti. Dobitnik je Ballon d'Or 2022. godine, pet puta je trijumfirao u Ligi prvaka i četiri puta osvojio La Ligu.

S obzirom na to da je ušao u posljednjih šest mjeseci sadašnjeg ugovora, napadač Reala ima pravo pregovarati s drugim klubovima. Za Benzemu su se zainteresirali brojni zainteresirani, od klubova u Saudijskoj Arabiji do svog starog kluba Lyona, no kako stvari stoje, svoju će 15. sezonu provesti u Real Madridu.