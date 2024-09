Intervju s Tinom Zelčić

Tina Zelčić najbolja je hrvatska gimnastičarka, osvajačica jedne srebrne i tri brončane medalje na Svjetskom kupu. Bila je vrlo blizu plasmanu na Olimpijske igre u Parizu, pa ju je Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora uvrstilo u program Hrvatskih olimpijskih nada.

Usprkos problemima s ozljedama, najbolja hrvatska gimnastičarka napravila je iskorak u sezoni.

- Na kraju 2023. godine, kad se dogodila ozljeda, mislila sam da će mi cijela sezona pasti u vodu, ali nisam htjela odustati, išla sam 'na glavu' pa gdje me to dovede. I stvarno sam sva natjecanja odradila na visokoj razini, uključujući i Europsko prvenstvo gdje mi je za malo izmaknulo finale. Nakon Svjetskog kupa u Dohi, kad mi je nastup na Igrama, što je san svakog sportaša, otišao za jedan bod, nisam imala puno vremena za tugu. Bilo mi je žao, u početku sam se osjećala kao da je smak svijeta. No, sezona mi je pokazala koliko sam blizu, koliko se mogu približiti tim najboljim curama. Ako me posluži zdravlje, glava, idem u borbu za Los Angeles i vjerujem da ću uspjeti izboriti nastup na Olimpijskim igrama za četiri godine, kaže Tina Zelčić u razgovoru za web stranicu Hrvatskog olimpijskog odbora.

Tina nam je pojasnila gdje se izgubio taj jedan jedini bod zbog kojega nije išla u Pariz.

- Bila sam četvrta u finalu, malo mi je nedostajalo do trećeg mjesta, ali ne žalim toliko za medaljom, koliko za jednim bodom. Hua-Tien Ting iz Tajvana me prestigla, bila je na kraju deveta, a da je bila samo jedno mjesto slabije plasirana, da je bila deseta, ja bih išla na Igre u Pariz. Odlučivale su stvarno nijanse.

Hrvatski olimpijski odbor prepoznao je Tinine rezultate i trud pa je uvrštena u program Olimpijskih nada, što joj omogućuje kvalitetnije praćenje, pripreme, stipendiju... Vremena svakako ima, Tini Zelčić je tek 21 godina.

- Nadam se da ću uspjeti ostvariti, sad ću se pripremati četiri godine za Los Angeles. Radit ću na vježbi, dizati težinu vježbe.

Najbolja hrvatska gimnastičarka ujedno je i studentica Kineziološkog fakulteta.

- Redovno studiram, a kako sam dosta izostala, praktički pola godine, teško je pohvatati gradivo jer ima dosta praktičnog dijela, trebaš biti na nastavi da bi shvatio neke sportove koje nisam nikad probala u životu. Profesori mi izlaze u susret, zahvalna sam im na tome, bez toga ne bih mogla gurati profesionalan sport i redovan studij.

Iako je sjajna na gredi i vrhunske tjelesne pripremljenosti, za Tinu Zelčić postoje i sportovi koji joj nimalo ne leže.

- Plivanje mi je najnapornije, jer su gimnastika i plivanje totalno različiti. Moja vježba traje minutu i pol i to sve izdržim, a ovdje treba uskladiti disanje, mišići drugačije rade. Drugačiji je medij, stalno sam u vodi, a kad vježbam na gredi, praktički sam stalno u zraku.

Od Pekinga do sad, hrvatski gimnastičari su napravili sjajne rezultate, od olimpijskog srebra Filipa Udea i Tina Srbića do svjetskih i europskih medalja. Zanimalo nas je kad ćemo dočekati da se i generacija hrvatskih gimnastičarki približi vrhu.

- Otkako sam u gimnastici, dečki uzimaju medalje na velikim natjecanjima, rade odlične rezultate. Cure za sad nisu napravile ništa po pitanju europskih i svjetskih medalja. Bila je tu Ana Đerek koja je do sad bila najbolja hrvatska gimnastičarka i dva puta bila na Olimpijskim igrama. Sad moja generacija ima par dobrih cura i ja se nadam da se možemo približiti najboljima. Meni je ove godine za europsko finale nedostajala desetinka boda. Glavni cilj mi je finale Europskog prvenstva pa borba za medalju. Svakako i plasman na OI, to su sad realni ciljevi, kaže Tina.



A kako izgleda uobičajeni dan najbolje hrvatske gimnastičarke?



- Treniram dva i pol do tri sata dnevno, s obzirom da sam na fakultetu, treba sve uskladiti. Dobro sam se snašla, sve mi je posloženo. Trener će doći u dvoranu kad god mi treba. Živim s roditeljima, još sam u Gajnicama. Mama kuha, nema me po cijele dane doma i kad dođem kući, čeka me ručak. Da moram sama živjeti, bilo bi mi puno teže.



Jer, gimnastičari u Hrvatskoj baš i ne zarađuju puno.



- Nisu to neka velika primanja, ali imam stipendiju od kluba, Hrvatskog olimpijskog odbora i Ministarstva turizma i sporta, to je prije bilo od Grada.



Gimnastika i fakultet za sad su u prvom planu.



- Sad mi je glavni cilj završiti fakultet i baviti se gimnastikom te pokušati se plasirati se na OI u Los Angeles. To je moj plan za sljedeće četiri godine, a nakon toga će mi valjda biti malo jasnije što ću dalje raditi u životu.



Zelčić sa zanimanjem prati nastupe ostalih hrvatskih sportaša.



- Zanimljiva mi je atletika, volim pogledati nogomet, rukomet, vaterpolo, kad igra Hrvatska, zanimljivo mi je i skijanje. Kad god je netko naš, popratim koliko mogu, zaključuje naša najbolja gimnastičarka.