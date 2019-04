Kandžija i Gole Žene novo domaće pojačanje INmusic festivala #14

Jedan od najboljih domaćih hip hop izvođača, Kandžija sa svojim Golim ženama, stiže na jarunsku pozornicu INmusic festivala #14!

Kandžija iza sebe ima više od deset godina karijere te nekoliko albuma što samostalnih, što s Golim Ženama. Nakon albuma Nema Labavo iz 2015. godine i rasprodanih koncerata diljem Hrvatske i regije Kandžija je prošle godine iznenadio fanove objavom solo albuma Beton bez prethodne najave, s kojeg je objavio singlove "Grah" i "Trube". Album je pohvalila kritika i struka, a najavio je i novo studijsko izdanje koje će objaviti do kraja godine. Novi album najavljen je singlom "Magična butra", a uskoro publika može očekivati i novi materijal iz radionice Kandžije i Golih žena, kojeg će predstaviti i publici na INmusic festivalu!

Kandžija i Gole žene se na INmusic festivalu #14 pridružuju impresivnom line-upu koji uključuje The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, Johnny Marr, LP, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sofi Tukker, Santigold, Peter Bjorn and John, Skindred, Zeal & Ardor, Fontaines D.C., Black Honey, Gato Preto, Siddhartu, The Ills, Run Sofa, Mangroove te Edi East Trance Bluesu uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja.

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

U prodaji su trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 549 kn (+ troškovi transakcije), dok trodnevne festivalske ulaznice još uvijek možete nabaviti u ograničenom broju u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn.

Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.