Kalifornija planira prekinuti crpljenje nafte do 2045.

Kalifornijski dužnosnici još uvijek raspravljaju o načinu na koji će to provesti u djelo, no poznato je da će se plan realizirati u sklopu plana Climate Change Scoping, čiji je cilj smanjiti emisiju stakleničkih plinova i postići ugljičnu neutralnost do 2045. godine.

Newsom je pod velikim pritiskom ekoloških aktivista i političara s progresivnim stajalištima koji smatraju da je crpljenje nafte i plina u suprotnosti s ciljevima ove američke savezne države, a to je borba protiv klimatskih promjena i izbjegavanje fosilnih goriva.

Od osamdesetih godina prošlog stoljeća proizvodnja nafte u Kaliforniji neprestano se smanjuje, dijelom i zbog strogih ekoloških standarda.

No vladini podaci ukazuju na to da je ta država još uvijek sedmi najveći američki proizvođač sirove nafte, drugi najveći potrošač nafte i područje u kojemu se nalazi više desetaka prerađivačkih kapaciteta.

I kalifornijska politika klimatskih promjena među 'najagresivnijima' je među američkim saveznim državama. Jedan od ciljeva je zabrana proizvodnje automobila na benzinski pogon do 2035. godine.

Bilo kako bilo, Kalifornija se prva obvezala da će prekinuti crpljenje nafte i, premda je 2045. još vrlo daleko, ovaj je potez svojevrstan dokaz o posvećenosti lokalnih političara čistoj energiji.