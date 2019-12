Kakve vježbe najbolje tope višak kilograma?

Visoko intenzivni trening iliti HIIT ima više koristi, a među njima je i gubitak kilograma. Činjenica je da sve više ljudi ima višak kilograma ili je pretilo, pa je pravo pitanje koja vrsta vježbanja je najbolja za gubitak kilograma.

Kako bi se izgubili kilogrami potrebno je stvoriti kalorijski deficit, međutim prednost koju ova vrsta vježbanja nudi za razliku od drugih oblika vježbanja je da stvara gubitak kalorija i nakon vježbanja.

"Razlog zašto je HIIT tako učinkovit za gubitak kilograma je što se kalorije nastavljaju trošiti i nakon vježbanja što rezultira ukupnim sagorijevanjem više kalorija", kaže Jaime Schehr za Mindbodygreen.

Još jedna od prednosti ove vrste vježbanja je što obično kratko traje, a intenzitet je obično veći nego na drugim treninzima.

Drugim riječima, sagorjet ćete više kalorija u manje vremena, što ovu vrstu vježbanja čini pogodnom za sve one koji žele zdravo izgubiti kilograme.

HIIT može pomoći kod gubitka kilograma, ali kada se radi prečesto ili predugo može doći do lošeg utjecaj na tijelo. Iako se stručnjaci slažu da je HIIT moćan alat za mršavljenje, to ne znači da bi to trebala raditi svaka osoba na planeti koja želi smršavjeti.

Istina je da HIIT može uzrokovati puno stresa u organizmu, stoga ako ste se odlučili za ovu vrstu vježbanja, trebate biti oprezni. Sigurno vježbanje HIIT-a znači da razine stresa trebaju niti niske.

"Mislim da visoko intenzivni trening dobar za gubitak kilograma. Ali trebate biti sigurni da je razina stresa pod kontrolom", kaže liječnica Amy Shah za Mindbodygreen.

Dalje objašnjava da trebate biti svjesni svake boli ili ozljede. Na primjer, ako imate kronične bolove u koljenu i ne smijete imati veliko opterećenje vjerojatno trebate izbjegavati ovu vrstu treninga.