Kako vratiti izgubljena sjećanja?

Briga o mozgu postaje sve važnija i hitnija nego što je to ikada do sad bila. Znanstvenici smatraju da će do 2050. godine 14 milijuna ljudi u SAD-u bolovati od Alzheimerove bolesti, a u to nisu uključili već sada postojećih 5,7 milijuna neurodegenerativnih bolesnika i njih pet milijuna koji pate od demencije.

Iako se do sada mislilo da proces zaboravljanja ne možemo obrnuti, čini se da ipak nije tako. Naime, novo je istraživanje s Northwestern Sveučilišta pokazalo kako precizno usmjereni elektromagnetski pulsevi u moždani centar za pamćenje poboljšavaju pamćenje odraslih osoba koje imaju problema s njegovih gubitkom.

"Pamćenje starijih ljudi se toliko poboljšalo da ga više nismo mogli razlikovati od pamćenja mlađe generacije", rekao je Joel Voss, profesor sa Northwestern Sveučilišta, piše portal Mind Body Green.

Ovi rezultati zaista pokazuju potencijal kada je riječ o liječenju problema s pamćenjem koji se sve češće javlja.

No, kako bismo spriječili ili makar usporili bilo kakvu negativnu moždanu promjenu, potrebno je slijediti preventivne metode kao zdravu prehranu, redovito vježbanje i zdrav život općenito.