Kako uskladiti seksualne satove

Manjak seksa u vezi najčešće spominju muškarci, iako bi i žene imale puno toga za reći... no, problem bi mogao biti jednostavna neusklađenost "seksualnih satova".

Naime, istraživanje koje je provela tvrtka za seksualne igračke Lovehoney pokazalo je da su muškarci i žene uzbuđeni u različito doba dana - muškarci najčešće žude za seksom u jutarnjim satima, a žene su puno uzbuđenije noću.

Istraživanje je obuhvatilo 2 300 odraslih osoba i otkrilo da gotovo 70 posto žena ima velika neslaganja s partnerom oko toga kada bi trebali voditi ljubav. Muškarci su izjavili da dan vole započeti sa seksom između 6 i 9 sati, dok žene puno više vole uživati u ljubavi između 23 i 2 sata iza ponoći.

Naime, muškarci su bili najuzbuđeniji u 7:54 ujutro, dok su žene u 23:21.

Naravno da ljudi nisu stalno fokusirani na sat, ali ovdje se radi o hormonima. A žene i muškarci drukčije su podložni hormonima. Razina testosterona kod muškaraca je veća ujutro, kod žene se povećava tijekom dana i želja za seksom više je određena menstrualnim ciklusom, posebno je povećana tijekom ovulacije.

"Trenutno mislimo da je ženski libido jako kompliciran, ali većina tih stvari je psihološka. Obično nema puno veze sa ženinim partnerom. Radi se o tome kako se žena osjeća i njezinoj seksualnosti", kaže Hill za Health.Dakle ako se osjećate samopouzdano i seksipilno, bit ćete otvoreniji za seks i vjerojatno imati veće šanse za orgazam, bez obzira koliko je sati.

"Odbacivanje krivnje oko toga koliko želite odnosno ne želite seks je ključ za dobar seks", kaže Stephanie Buehler autorica knjige "What Every Menatal Health Prossional Needs to Know about Sex". "Ženina želja može psihološka ili fizička(ili kombinacija svega) i može se mijenjati ovisno o tome što se događa u njezinom životu", kaže dalje te dodaje da je u redu reći "ne" ako se ne osjeća spremno za seks.

Buehler dodaje da mnoge žene žele bliskost sa svojim partnerom i jednostavno žele više seksa. "Žene često ne osjećaju želju dok ne započnu s predigrom. Ako je ovo slučaj, nemojte se brinuti, samo uživajte u onome što osjećate. Iako to znači 7:54 ujutro", dalje dodaje.