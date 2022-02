Kako učinkovito uštedjeti na grijanju?

Cijene grijanja lete u nebo, a plaće... pa znate već i sami, naša Vlada govori da je u Hrvatskoj divno i sjajno, no zapravo je lijepo samo onima koji su se uhljebili, obična raja i dalje je sama sa svojim računima i katastrofalnom državom.

Stoga, nemamo vam što drugo reći nego - pokušajte smanjiti račune kako bi imali što jesti, drugo vam ne preostaje.

Dakle, što bi trebali napraviti zapravo?

Evo par dobrih savjeta koji će račune za grijanje dovesti do razine podnošljivosti...

Ne pojačavajte grijanje do kraja kad dođete kući - pojačavate li termostat do kraja nakon što uđete u hladnu kuću? Nažalost, to neće ubrzati proces grijanja i moglo bi vas dodatno koštati. To je zato što termostat samo upravlja konačnom temperaturom u sobi, ali ne i brzinom kojom će se postići. Ako postavite termostat na 'pet', prostoriji će trebati jednako vremena da se zagrije kao kad biste ga postavili na 'tri'. A ako pojačate grijanje do kraja, radijator će mnogo duže, nepotrebno, grijati punom snagom.

Nemojte prekrivati radijatore - svi smo to iskusili. Grijanje je postavljeno na 20 stupnjeva, no kao da je mnogo hladnije od toga. U nekim okolnostima, moguće je da zaista i jest tako. Prema inicijativi Wärme+, udruženju proizvođača opreme za grijanje, zavjese preko radijatora i namještaj ispred njih mogu biti prepreka za prijenos topline u prostoriji. Ako su termostatski ventili prekriveni, ne mogu točno odrediti temperaturu u sobi te je stoga ne mogu ni ispravno regulirati.

Odzračivanje radijatora - ako se radijator ne zagrijava ispravno, naročito u gornjem dijelu, pojačavanje termostata neće pomoći. To znači da u cijevima u radijatoru ima zraka, koji mora biti uklonjen procesom odzračivanja. Kako biste to napravili, trebat će vam ključ kojim ćete otvoriti ventil na strani radijatora i ostaviti ga otvorenim dokle god voda ne počne istjecati. Ispod ventila možete staviti lavor kako biste zaštitili pod.

Smanjite grijanje za stupanj - naravno, nitko se ne bi trebao smrzavati u vlastitu domu ili biti prisiljen da odjene dodatan sloj odjeće. Ipak, nije nužno termostat postaviti na najvišu moguću temperaturu kako biste se osjećali ugodno. Na primjer, njemačka savezna agencija za okoliš preporučuje da se sobe zagrijavaju na otprilike 20 Celzijevih stupnjeva tijekom dana. Za kuhinju, gdje se toplina ionako stvara kuhanjem, uglavnom je dovoljno 18, a 17 stupnjeva je i više nego dovoljno za spavaće sobe. Naposljetku, kada su takve temperature na otvorenom u pravilu smo već u majicama kratkih rukava. Sniženje temperature može vam uštedjeti novac. Prema neprofitnoj konzultantskoj tvrtki CO2online, troškovi grijanja smanjuju se u prosjeku za oko šest posto za svaki Celzijev stupanj.

Zatvarajte prozore - čak i tijekom zimskih dana, redovito prozračivanje prostorija nužno je kako bi se spriječilo stvaranje plijesni. Međutim, prozori ne bi dugo trebali biti otvoreni 'na kip'. Takva vrsta ventilacije je neučinkovita jer propušta samo malu količinu zraka, a i vjerojatno će povećati račune za grijanje, tvrdi Zukunft Altbau, informacijska služba za obnovu starih zgrada. Ako predugo prozračujete, otići će toplina. U međuvremenu, zidovi oko prozora se hlade, što dodatno izvlači toplinu iz prostorija. Stoga se predlaže da se sobe redovito prozračuju tako da se prozori širom otvore - zimi otprilike svaka dva sata na pet minuta.

A kad svi radite od kuće... morat ćete obući još neku vestu, druge vam nema....