Kako spriječiti suhu kožu: kompletan vodič za hidrataciju i sjaj tijekom cijele godine

Suha koža lica i tijela čest je problem koji pogađa ljude svih dobnih skupina. Karakterizira je osjećaj zatezanja, perutanje, crvenilo, a u težim slučajevima i bolne pukotine. Osim što narušava estetski izgled, suha koža gubi svoju primarnu funkciju - obranu organizma od vanjskih utjecaja, bakterija i alergena.

Uzroci suhoće mogu biti raznoliki, od genetske predispozicije i starenja, pa sve do vanjskih faktora poput hladnog zraka, vjetra, grijanja u zatvorenim prostorima ili agresivnih kozmetičkih proizvoda. Srećom, uz pravilne korake i promjenu životnih navika, možete dubinski oporaviti svoju kožnu barijeru. U ovom članku donosimo provjerene savjete kako spriječiti suhu kožu i vratiti joj prirodan sjaj.

1. Birajte nježna sredstva za čišćenje lica i tijela

Prvi korak prema zdravoj koži počinje pod tušem. Klasični sapuni i agresivni gelovi za tuširanje često sadrže sulfate (SLS) koji uklanjaju prirodna ulja s površine kože. To dovodi do narušavanja hidrolipidnog sloja i ubrzanog gubitka vlage.

Savjet: Zamijenite klasične sapune sindetima (sredstvima bez sapuna) ili uljnim kupkama.

Formula: Tražite proizvode s neutralnim pH faktorom koji su obogaćeni lipidima i glicerinom.

2. Izbjegavajte vrelu vodu tijekom tuširanja

Iako dugotrajno tuširanje toplom vodom pruža osjećaj opuštanja, ono je jedan od najvećih neprijatelja hidratacije. Vrela voda doslovno otapa zaštitni masni sloj kože, ostavljajući je ranjivom i isušenom.

Pravilo: Ograničite tuširanje na maksimalno 5 do 10 minuta.

Temperatura: Koristite isključivo mlaku vodu koja neće šokirati vašu kožu.

3. Primijenite pravilo od tri minute za hidrataciju

Kada je u pitanju nanošenje krema i losiona, tajming je ključan. Najbolje vrijeme za hidrataciju je odmah nakon brisanja ručnikom, dok je koža još vlažna i pore su otvorene.

Kako djeluje: Nanošenjem kreme u roku od tri minute nakon tuširanja, zaključavate postojeću vlagu u dubljim slojevima epiderme.

Tekstura: Za suhu kožu birajte bogate, guste kreme i balzame umjesto laganih losiona na bazi vode.

4. Unesite ključne sastojke u rutinu njege

Prilikom kupnje kozmetike pažljivo čitajte deklaracije. Kako biste spriječili isušivanje, vaša rutina mora sadržavati tri vrste sastojaka: humektante (privlače vlagu), emolijense (zaglađuju kožu) i okluzive (stvaraju zaštitni sloj).

Hijaluronska kiselina i glicerin: Vežu molekule vode i dubinski hidratiziraju.

Ceramidi: Prirodne masnoće koje obnavljaju oštećenu kožnu barijeru.

Shea maslac i jojobino ulje: Hrane kožu i sprječavaju isparavanje vode.

5. Povećajte vlažnost zraka u prostorijama

Tijekom zimskih mjeseci, centralno grijanje drastično isušuje zrak u stanovima i uredima. Suhi zrak doslovno "izvlači" vlagu iz vašeg lica i tijela, što dovodi do perutanja i svrbeža.

Rješenje: Nabavite ultrazvučni ovlaživač zraka za spavaću ili radnu sobu.

Alternativa: Postavite posude s vodom na radijatore kako biste prirodno podigli postotak vlage u prostoru.

6. Hidratacija dolazi i iznutra

Nijedna krema ne može u potpunosti nadomjestiti nedostatak vode u organizmu. Ako ne pijete dovoljno tekućine, vaša će koža prva pokazati znakove dehidracije kroz gubitak tonusa i elastičnosti.

Unos tekućine: Pijte najmanje 8 čaša vode dnevno. Biljni čajevi bez šećera također su izvrstan izbor.

Prehrana: Obogatite jelovnik namirnicama bogatim omega-3 masnim kiselinama (plava riba, orašasti plodovi, lanene sjemenke) koje jačaju stanične membrane.

Sve u svemu, prevencija suhe kože zahtijeva dosljednost i prelazak na nježnije navike. Smanjite temperaturu vode, birajte proizvode s ceramidima i hijaluronom te hranite tijelo iznutra. Vaša će vam koža uzvratiti zdravim, blistavim i svježim izgledom tijekom cijele godine.