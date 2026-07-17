Ljetni glow ne dolazi slučajno

Ljeto povezujemo s preplanulim tenom, morem i bezbrižnim danima na otvorenom, no upravo je to razdoblje kada je naša koža izložena najvećem stresu. UV zračenje, visoke temperature, morska sol, klor iz bazena i sve češći boravak u klimatiziranim prostorima mogu narušiti prirodnu zaštitnu barijeru kože, uzrokovati dehidraciju te ubrzati pojavu prvih znakova starenja. Zbog toga dermatolozi ističu kako tijekom ljeta cilj njege kože ne bi trebao biti agresivan pristup, već očuvanje njezina zdravlja, hidratacije i prirodne ravnoteže.

"Ljeti koža traži drugačiji pristup nego tijekom ostatka godine. Umjesto intenzivnih i agresivnih tretmana, fokus stavljamo na dubinsku hidrataciju, obnovu zaštitne barijere i očuvanje kvalitete kože. Tako ona ostaje zdrava, elastična i prirodno blistava, čak i nakon dugotrajnog izlaganja suncu", ističe doc. dr. sc. Ivana Prkačin, specijalistica dermatologije i venerologije te ravnateljica Poliklinike SIAI.

Među tretmanima koji se posebno preporučuju tijekom ljetnih mjeseci ističe se HydraFacial - medicinski tretman koji u jednom postupku dubinski čisti pore, uklanja nečistoće i mrtve stanice kože te istodobno intenzivno hidratizira i vraća koži svjež, odmoran i blistav izgled. Budući da nije agresivan, predstavlja odličan izbor za osobe koje žele osvježiti ten bez dugotrajnog oporavka.

Sve veću popularnost imaju i skinboosteri - tretmani koji hijaluronskom kiselinom djeluju ispod površine kože, pružajući dugotrajnu hidrataciju, poboljšavajući elastičnost i kvalitetu kože te ublažavajući sitne linije bez dodavanja volumena. Rezultat nije promjena izgleda, već svježija, zdravija i prirodno odmorna koža.

Novost među tretmanima koji privlače sve veću pozornost je i ABG Lab mezoterapija, biotehnološki tretman nove generacije koji potiče prirodne procese obnove kože. Za razliku od tretmana koji se usmjeravaju isključivo na prikrivanje vidljivih znakova starenja, ABG Lab mezoterapija djeluje na njihove uzroke. Kombinacija pažljivo odabranih peptida, aminokiselina, antioksidansa i drugih aktivnih sastojaka potiče regeneraciju kože iznutra, poboljšava njezinu kvalitetu te vraća prirodnu ravnotežu. Rezultat je intenzivno hidratizirana, čvršća i elastičnija koža, ujednačeniji ten, manje vidljive sitne linije te svjež i prirodno blistav izgled. Upravo zato ovaj je tretman odličan izbor za osobe koje žele očuvati zdravlje kože i postići diskretno pomlađen izgled bez promjene prirodnih crta lica.

No ni najbolji tretmani ne mogu zamijeniti svakodnevne navike. Dermatolozi podsjećaju kako je tijekom ljeta redovita primjena proizvoda sa zaštitnim faktorom (SPF), dovoljan unos tekućine te pravilno odabrana kućna njega temelj očuvanja zdravlja kože.

U Poliklinici SIAI naglašavaju kako ne postoji univerzalno rješenje koje odgovara svima. Svaka koža ima svoje potrebe, zbog čega svakom pacijentu pristupaju individualno, nakon stručne procjene stanja kože i razgovora o očekivanjima. Upravo personalizirani plan njege omogućuje odabir tretmana koji će dugoročno očuvati zdravlje kože i pomoći joj da zadrži prirodan, svjež i njegovan izgled tijekom cijelog ljeta.