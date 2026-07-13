Frajeri, ovog ljeta zadržite hladnu glavu

Vrući ljetni dani, aktivan životni stil i uzbuđenje koje donosi Svjetsko prvenstvo u nogometu zahtijevaju maksimalnu koncentraciju, energiju i - samopouzdanje bez kompromisa. Kao ponosni sponzor aktualnog nogometnog prvenstva, brend Clear Men predstavlja novu generaciju šampona protiv peruti za muškarce, stvorenu da pruži dubinsku njegu vlasišta, vrhunsku svježinu i stabilnu podršku u svakom trenutku pod sloganom #KeepAClearHead.

Muškarci današnjice suočavaju se s izazovima pojačanog lučenja sebuma, znojenja i nečistoća koje ljeti mogu oslabiti barijeru vlasišta i potaknuti pojavu peruti. Clear Men šamponi spajaju naprednu tehnologiju njege kože s ciljanim djelovanjem, uspješno suzbijajući temeljne uzroke peruti - mikrobnu neravnotežu i višak sebuma. Rezultat? Klinički dokazana formulacija koja pruža do 100 % zaštite od peruti, ostavljajući kosu čistom, a vlasište savršeno osvježenim. Baš zato je Cristiano Ronaldo, sinonim za vrhunsku disciplinu i nepokolebljivo samopouzdanje, inspiracija iza posebnog izdanja Clear Legend by CR7 šampona.

Unutar širokog asortimana, ove sezone u prvom su planu tri aduta spremna za sve sportske i svakodnevne izazove: spomenuti Clear Legend by CR7 te Clear Refreshing Grease Control kao idealno rješenje za masnu kosu i vlasište te Clear Cool Sport Menthol koji kombinira vrhunsku tehnologiju čišćenja s eksplozijom svježeg mentola koji trenutno hladi i osvježava vlasište tijekom najintenzivnijih ljetnih aktivnosti.

Uz ove prave ljetne proizvode, asortiman brenda koji već godinama osvaja europsko tržište donosi i rješenja prilagođena svakoj rutini, dostupna u praktičnim pakiranjima od 360 ml kao i od 225 ml. I dok Clear 24H Fresh pruža do 100 % zaštite od peruti uz dugotrajan osjećaj svježine do 24 sata, Clear 3u1 Active Cool & 3u1 Active Clean višenamjenski su šamponi i gelovi za tuširanje obogaćeni niacinamidom, glicinom i njegujućim uljima - jedan s cool mint notom, a drugi s aktivnim ugljenom za dubinsku detoksikaciju. Clear u svojoj širokoj paleti ima i jednog „klasičara" pod nazivom 2u1 Classic Action te Clear Deep koji pruža 10 puta jače dubinsko čišćenje vlasišta za sve tipove vlasišta i kose i Anti-Hair Fall za jačanje slabe kose sklone opadanju. Za kraj, posebna formulacija razvijena za upotrebu u okviru redovite rutine pranja kose pretočena je u limitirani Clear x RedBull Scalp Supercharge šampon protiv peruti koji je dokaz da je moćna suradnja dvaju brendova uistinu moćna i za kosu svakog muškarca.

Bilo da ove ljetne dane provodite aktivno na otvorenom ili na kauču uz posljednje utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva, nižete sportske uspjehe ili se pripremate za važne poslovne izazove, važno je samo vaše samopouzdanje. #KeepAClearHead uz Clear Men - doslovno i metaforički.