Kako spriječiti crvenilo u licu

Zajapureni ste i lice vam je crvenije nego svima drugima u grupi nakon odrađenog treninga? Sheel Desai Solomon iz North Caroline objašnjava za portal Well and goodzbog čega se to događa i kako umanjiti crvenilo.

"Potpuno je normalno zacrvenjeti se tijekom i nakon tjelovježbe. To je prirodna reakcija tijela na reguliranje temperature. Kada vježbamo, tijelo pumpa krv kroz žile i kapilare kako bi maksimiziralo unos kisika. Kapilare se šire kako bi mišići dobili više kisika, istovremeno usmjeravajući toplinu prema površini kože kako bi se spriječilo pregrijavanje. Ovo može dovesti do crvenila na licu, osobito kod ljudi sa svijetlom kožom", kaže dermatologinja.

"Ako ste nakon treninga crveniji od ostalih, razlog može biti količina kapilara na licu ilipak neki dermatološki problem uzrokovan alkoholom, lijekovima, određenom hranom. Uzrok crvenilu može biti i rozaceja", dodaje dr. Desai Solomon.

Postoji nekoliko načina kako doskočiti crvenilu.

Bez alkohola i začinjene hrane - želite li ublažiti crvenilo ključno je da pazite što unosite u sebe. Alkohol i ljuta hrana izazivaju crvenilo te je dobro izbjegavati ih.

Hladne obloge - umjesto vlažnih maramica, u torbu za trening spakirajte ručnik. Nakon treninga ga namočite hladnom vodom i stavite na lice. Nakon obloga lice namažite hidratantnom kremom koja će također utjecati na ublažavanje crvenila", kaže dr. Desai Solomon.

Umivanje hladnom vodom - pauze iskoristite da umijete lice hladnom vodom. Osim što ćete ublažiti crvenilo, osvježit ćete se. "Nosite sa sobom raspršivač s vodom i pošpricajte se u pauzama. Funkcija znoja je da hladi tijelo, no voda ubrzava ovaj proces", otkriva dermatologinja.