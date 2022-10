Kako smanjiti cugu?

Utjecaj alkohola na naš organizam pojavljuje se i kada malo pijemo, ne samo kada pretjerujemo s konzumiranjem. Negativne posljedice alkohola obično ne osjećamo odmah nakon konzumiranja, iako mnogi kod popuštanja utjecaja počinju osjećati simptome poput glavobolje, vrtoglavice ili mučnine.

Premalo je poznato da se negativne posljedice alkohola pojavljuju već s prvim gutljajem.

Kod osoba koje piju svaki dan će se simptomi i posljedice vidjeti puno brže, no svi koji piju će ih osjetiti u nekom trenutku svog života.

Trenutne smjernice Centra za kontrolu ovisnosti navode kako je umjereno konzumiranje alkohola kod žena jedno ili manje pića dnevno, kod muškaraca dva ili manje. Sve više od toga smatra se ovisnošću o alkoholu. Ako pijete više od dva pića svakoga dana, razmislite o tome kako smanjiti alkohol.

Neki od simptoma mogu biti samo kratkoročni, no kod osoba koje nisu razmišljale o tome kako smanjiti alkohol, one se mogu pojaviti i bez konzumiranja. Kod pijenja alkohola dolazi do povećanja otkucaja srca te pojačane dehidracije zbog čega se pojavljuje glavobolja, mučnina i vrtoglavica. Sve to može trajati satima.

Međutim, veći problem od kratkoročnih posljedica konzumiranja alkohola su one dugoročne. Utjecaj može biti fizički, ali i psihološki kada dođe do stvaranja ovisnosti.

Ako niste sigurni bi li osoba trebala smanjiti pijenje alkohola, ili je li postala ovisna o alkoholu, provjerite ima li neke od dugoročnih negativnih simptoma konzumiranja alkohola.