Kako se žene igraju s muškarcima

Muškarci su u priličnom proglemu kad trebaju nekoj ženi pokazati da ste joj zanimljivi i dovoljno atraktivni da bi je, možda, mogli osvojiti.

U tim trenucima kao da su totalno smotani i zbunjeni, osim tih par sigurnih i otvorenih muškaraca koji se na takve varijante jednostavno ne obaziru nego idu i preko svojih mogućnosti kako bi napravili nešto dobro.

S druge strane, žene se vole igrati s muškarcima, to dobro zna svaki frajer koji je par puta povučen za nos od neke zgodne cure, no to nije karakteristika koju muškarci traže na ženama. S druge strane, misteriozne, neuhvatljive žene su im trajna inspiracija i neće se smiriti dok ne dobiju konačan odgovor.

Koja je razlika? Velika. Nedostižne žene ne vuku za nos, one su jednostavno ... takve.

Drže distancu - nema šanse da takva žena prva otkrije svoje osjećaje, držat će se misteriozno na svako takvo pitanje sve dok ne bude sigurna da je dobro protumačila sve znakove i utvrdila da se sviđa muškarcu.

Rade - jasno će pokazati muškarcu da im nije jedina stvar u životu i da pored njega imaju sasvim dovoljno obaveza. Na taj će mu način i dati do znanja da su samosvjesne, samopouzdane i da mogu bez njega.

Razmišljaju - bez obzira što su već odlučile da je on muškarac kojeg žele, dat će si vremena da provjere je li i njegovo razmišljanje sukladno tome i zapravo ga natjerati da to praktično dokaže.