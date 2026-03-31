Kako se probuditi bez stresa?

Svi trebamo malu pomoć pri buđenju. Neki iskaču iz kreveta već na prvi zvuk budilice i spremni su za nove radne pobjede, dok je nekima potrebno i više od sat vremena uz ogromne količine kave da bi se uopće sjetili kako se zovu.

S obzirom da je ljeto na izmaku i većina ljudi se mora vratiti u normalni godišnji radni ritam donosimo vam jednostavan način kako pomoći vlastitom tijelu da se ujutro brže razbudi i prije počne funkcionirati na „radnoj temperaturi".

Osjećate li se ujutro kao da vas je pregazio vlak te odgađate dizanje s famoznih „još samo par minuta", vjerojatno vaše tijelo nema pravilan ritam budnosti i spavanja, ali i ne odvajate dovoljno vremena za san.

Za lakše jutarnje buđenje najvažnije je ići u krevet i buditi se uvijek u isto vrijeme. Čak i danima kad nemamo obveze.

Ljudsko tijelo je iznimno precizan mehanizam koji se počinje buditi sat vremena rije nego budilica zazvoni. Temperatura tijela se polako diže, otpuštaju se hormoni koji bude tijelo i priprema se na zvuk budilice bez stresa. Zbog toga se vrlo često ljudi koji se uvijek bude u isto vrijeme nakon kratkog vremena počnu buditi 5 minuta prije same budilice osjećajući se odlično i spremno za novi dan.

Nemojte odgađati buđenje

Mnogi ljude koriste opciju „snooze" kako bi nadoknadili 5-15 minuta spavanja, ali stručnjaci tvrde kako je to najgori način buđenja. Tijekom svog sata pripreme za buđenje tijelo se polagano prebacuje iz tvrdog sna u lagani tijekom kojeg je puno lakše probuditi se, no ako odgodite buđenje u tom trenutku tijelo dobiva pogrešnu poruku pa se može vratiti u fazu dubokog sna. Kad budilica ponovno zazvoni, možete samo zamisliti u kojem šoku se nađe tijelo koje je prije desetak minuta dobilo poruku da se ne mora buditi.

Osjećate li se ujutro grozno, to je najvjerojatnije jer ste tijelo šokirali. Ova činjenica objašnjava i najveći broj srčanih udara koji se događaju upravo u jutarnjim satima. Tijelo jednostavno treba vremena kako bi se pripremilo, a vi mu ga morate pružiti.

Napunite tjelesne baterije suncem

Imate li problema sa spavanjem, vjerojatno ne provodite dovoljno vremena na otvorenom pod sunčevom svjetlošću. S obzirom da su ljudi dnevne „životinje" tijekom dana smo aktivni, a sa zalazom sunca tijelo se usporava i priprema za odmor. Receptori svjetla donose tijelu informacije kada leći i kada se probuditi. Sunce je poput velikog sata za tjelesni ritam. Zbog toga je osobama koje putuju preko vremenskih zona puno lakše prilagoditi se vremenu ako borave vani nego ako su zatvoreni u kući.

Da biste imali dobar san i lijepo buđenje, potrebno je svaki dan proboraviti na suncu između sat do dva. Plavo nebo je posebni bonus. Možete li ga redovito uhvatiti, vaš tjelesni sat bit će najbolje podešen.

Za jutarnju mrzovolju krivite gene

Oko 10 posto ljudi su ranoranioci, a isto toliko spada pod „noćne sove". Ostali su negdje u sredini. Ljudi koji ni pored svih savjeta ne mogu ustati ujutro iz kreveta vjerojatno su tip noćnih ptica te im je najteže od svih ustati ujutro i pokrenuti se.

Za rad unutarnjeg sata odgovorno je 12-tak gena koji uključuju hormone i stvaraju potrebne proteine za određene aktivnosti. Kod jutarnjeg tipa, taj sat ide malo brže pa su ranije navečer umorni, ali zato se i ranije bude. Kod noćnog tipa, taj sat je usporen. Kasnije će se buditi, ali i dulje ostati funkcionalnima.