Jogurt - za što je sve dobar

Jogurt je vrlo svestran mliječni proizvod koji se dobiva fermentacijom mlijeka uz pomoć bakterija, ali opseg djelovanja mu nije ograničen samo na stol i kuhinju. Fermentiranje laktoze uz jednu ili više varijanti bakterija (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus bulgaricus, Enterococcus faecium, Streptococcus thermophilus itd.) dobiva se mliječna kiselina koja mlijeko pretvara u jogurt i daje mu onaj prepoznatljivi okus. Spomenute bakterijske kulture mu daju i određena ljekovita svojstva.

Snižavanje kolesterola. Jogurt koji sadrži Lactobacillus acidophilus ili kombinaciju bakterija Enterococcus faecium i Streptococcus thermophilus snižava razinu kolesterola kod ljudi koji s njim imaju lakših ili umjerenih problema. Ova vrsta jogurta snižava razinu lipoproteina niske gustoće, ali ne podiže one velike gustoće.

Netolerancija na laktozu. Kao alternativa mlijeku, jogurt s aktivnim kulturama ublažava netoleranciju na laktozu i kod djece i kod odraslih.

Jača imunitet. Prema Međunarodnom časopisu za imunoterapiju (International Journal of Immunotherapy), jogurt s aktivnim kulturama jača imunitet na način da potiče stvaranje gama interferona koja imaju ključnu ulogu u borbi s određenim alergijama i virusnim infekcijama. Nadalje, jogurt spriječava i ublažava gastrointestinalne infekcije.

Ublažava proljev. Antibiotici često pored loših ubijaju i dobre mikrobe zbog čega nerijetko dolazi do trbušnih problema i proljeva. Međutim, Lactobacillus acidophilus u jogurtu stvara bakteriocine koji obnavljaju prirodnu crijevnu floru i dovode zdravlje u normalu. Kako biste izbjegli proljev vezan za uporabu antibiotika, najbolje je svakodnevno uzimati 125 mililitara jogurta sa spomenutom kulturom (Lactobacillus GG) po dva puta dok traje tretman antibioticima. Jogurt uzmite dva sata prije i dva sata poslije tablete.

Gljivična infekcija. Pored normaliziranja stanja u crijevima, jogurt može biti od velike koristi i kad je u pitanju zdravlje vagine (i penisa). On je idealan za liječenje gljivičnih i bakterijskih infekcija intimne zone te za sprječavanje urinarnih infekcija. Neke žene vaginu mažu jogurtom kad imaju problema s gljivicama i bakterijama tijekom trudnoće, ali i oralna konzumacija je jako učinkovita. Prea istraživanju iz 1992. godine objavljenom u Analima interne medicine, dnevna konzumacija LGG-a rezultira u tri puta rjeđoj učestalosti pojavljivanja candide vaginitis (gljivica). Dnevno preporučena doza je najmanje 150 mililitara jogurta s Lactobacillus acidophilusom.

Maska za lice. Mliječna kiselina spada u grupu alfa-hidroksi kiselina. Drugim riječima, kad jogurt stavite na lice on ima jako blagotvorno djelovanje da ga i najosjetljivija koža može podnijeti. Jogurt takomože ujednačiti kožu, zategnuti je i očistiti. Operite lice, nanesite tanak sloj običnog jogurta na obraze, vrat i grudi i ostavite 20 minuta. Isperite mlakom vodom. Tretman možete koristiti svaki dan.

Afte u ustima. Uzimajte dvije porcije jogurta na dan dok afte ne nestanu, a trebale bi nestati brzo.

Izgorjela koža. Ako biste ublžili crvenilo i bol kože nakon previše sunca ili sunčanja, kritična područja premažite jogurtom i ostavite 20 minuta. Zatim isperite čistom mlakom vodom.

Osvježavajući smoothie. U svojoj knjizi "The Spice of Vegetarian Cooking" Martha Rose Shulman predstavlja recept koji je ukusan, osvježavajuć, zdrav i kao glavni sastojak ima jogurt:

2,5 decilitara jogurta

1,5 decilitara vode

12 listića mente

Pola žličice kumina

7-8 kockica leda

Čitavi veći listovi mente za dekoraciju

Postupak: