Kako se prilagodili na novo normalno?

Posljednjih nekoliko mjeseci bilo je izazovno. Mnogo se zaposlenika po prvi puta susrelo s radom od kuće, djeca su pratila nastavu online, a kina, kazališta, klubovi, teretane i fitness centri su zatvorili svoja vrata pa su ljudi tražili druge načine na koje će ostati u formi i na koje će se zabavljati. Huawei je zato proveo online anketu o prilagodbi na nove načine rada, zabave i rekreacije s ciljem otkrivanja kako tehnologija pri tome doprinosi.

S obzirom na neizvjesnost situacije na globalnoj razini, ne može se reći da je izazovno razdoblje prošlo, ali jesen donosi priliku za #NoviPočetak na svim životnim područjima. U anketi je sudjelovalo 44 % ženskih i 56 % muških ispitanika, dok je najzastupljenija skupina u dobi od 25 do 34 godine i čini ju 29 % ispitanika. Navedenu dobnu skupinu slijedi 23 % ispitanika u dobi od 45 do 54 godine te 18 % ispitanika u dobi od 35 do 44 godine.

Otkrivanje svih prednosti kućnog ureda

Približno jednak broj ispitanika je u posljednjih šest mjeseci radio od kuće i u uredu, dok bi svega 45 % ispitanika voljelo trajno raditi od kuće. Kao najveće prednosti rada od kuće vide uštedu vremena na putovanju, fleksibilno radno vrijeme, veću udobnost te više vremena koje imaju za obitelj i prijatelje. S druge strane, kao najveće nedostatke ističu nedostatak komunikacije s kolegama, ispreplitanje privatnog i poslovnog života, duže radno vrijeme i gubitak rutine.

Zdrav život nadohvat ruke

Čak 60 % ispitanika je tijekom posljednjih 6 mjeseci vježbalo je kod kuće, a najpopularnije je samostalno vježbanje. Većina ispitanika prilikom treninga koristi mobitel, a njih 56 % motivira se glazbom dok vježba.

Međutim, samo 15 % ispitanika bilježi vlastite obroke i dnevni unos kalorija u nekoj od aplikacija, dok ih manje od 30 % koristi pametni sat.

#NoviPočetak zabave kod kuće

Gledanje filmova i serija omiljena je zabava za većinu ispitanika. S obzirom na to da su u proteklom razdoblju svi znatno više vremena provodili u vlastitom domu, gotovo 60 % ispitanika uživalo je u svom omiljenom načinu zabave i gledalo više filmova i serija nego ranije. Najzastupljeniji uređaj je pri tome TV, a slijede ga prijenosno računalo i pametni telefon.

Inovativna rješenja za svaku priliku

Huawei je za korisnike pripremio posebnu ponudu značajnog imena #NoviPočetak u kojoj nudi uređaje s kojima korisnici mogu spojiti ugodno s korisnim - od smart kutka za posao ili školu, preko zdravog načina života, do vrhunske zabave. Ako je korisnicima potrebno brzo i jednostavno povezivanje uređaja i razmjenjivanje sadržaja, bilo da je riječ o privatnom ili poslovnom, odličan izbor su MateBook X Pro laptop i P40 Pro telefon. Uz Huawei Share tehnologiju dva će uređaja postati „jedan", a sadržaj između njih moguće je razmijeniti čak i bez internetske veze. Nakon odrađivanja poslovnih obaveza, korisnici mogu uživati u odličnoj zabavi uz filmove i serije na laptopu, čitajući knjige na MatePad T8 tabletu ili slušajući omiljene pjesme na FreeBuds 3i bežičnim slušalicama s ultimativnim poništavanjem buke, dok ljubitelji sporta i zdravog načina života uz Huawei Band 4 pametnu narukvicu mogu pratiti sve potrebne metrike i ostvariti postavljene ciljeve.

Uz posebnu #NoviPočetak ponudu kupci Huawei uređaja P40 ili P40 Pro na poklon će dobiti FreeBuds 3i bežične slušalice uz 50 GB prostora za pohranu u oblaku, a kupci modela P40 lite ili P40 lite E pametnu narukvicu Huawei Band 4 i 15 GB prostora za pohranu. Ponuda je dostupna kod prodajnih partnera, a traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.