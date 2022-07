Kako se pravilno čuva kava?

Rok trajanja kave ovisi o različitim čimbenicima, kao što su otisnuti rok trajanja, način pripreme i način skladištenja kave. Zbog okusa i dokazanih zdravstvenih prednosti, kava je jedno od najpopularnijih pića na svijetu. Uz to, kava se može koristiti i u mnogim vrstama jela.

Rok trajanja kave

Ako neotvorenu mljevenu kavu čuvate u ostavi, može vam trajati između 3 i 5 mjeseci nakon otisnutog datuma roka trajanja, a ako je držite u hčadnjaku, onda je možete čuvati i do dvije godine.

Neotvorena kava u zrnu u ostavi može biti skladištena između 6 i 9 mjeseci nakon otisnutog datuma roka trajanja, a u hladnjaku do 3 godine.

Neotvorena instant kava u ostavi može trajati i do 20 godina, a ako je držite zatvorenu u hladnjaku, nema isteka roka.

Jednom kada otvorite mljevenu kavu, i u ostavi i u hladnjaku vam može trajati do pet mjeseci. Otvorena kava u zrnu u ostavi traje do šest mjeseci, a u hladnjaku do dvije godine.

Naravno, rok trajanja je kraći ako se ne skladišti pravilno.

Kako znati da je istekao rok trajanja kave?

Budući da kava u osnovi izgleda isto s godinama, mnogi se pitaju kako znati da je istekao rok trajanja kave.

Najbolje je da prvo provjerite miris. Ako se kava pokvarila, ugodna aroma će nestati, a s njom i veći dio okusa. Korištenje ove kave vam neće naštetiti, ali jednostavno neće imati puno okusa. Također može izgubiti svoju tamnu boju pa će biti svijetlo smeđa.

Zrna kave počinju polako gubiti svoj okus ubrzo nakon mljevenja jer ulja počinju isparavati.

Naravno, postoje određeni zdravstveni rizici povezani s pokvarenim pićima, stoga uvijek prakticirajte smjernice koje se odnose na sigurnost hrane i uživajte u napicima prije nego što im istekne rok.

Kako ispravno čuvati kavu?

Mljevenu kavu najbolje je čuvati u zamrzivaču, a treba napomenuti da se pritim neće zamrznuti pa će uvijek biti spremna za upotrebu bez prethodnog odmrzavanja.

Instant kava, posebno kada se zamrzne nakon sušenja, može dugo ostati svježa ako je zatvorena vakuumom i zaštićena od vlage i topline.

Kada skuhate kavu, najbolje ju je popiti u roku od 4-6 sati nakon kuhanja. Ne preporučuje se ponovno zagrijavanje jer se tako dodatno razgrađuje proizvod. Umjesto toga, koristite termosicu kako bi zadržali temperaturu, savjetuje Eat by date.