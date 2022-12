Kako se čuvati od dijabetesa ovih dana

U vrijeme Adventa, ali i Svjetskog nogometnog prvenstva i vatrenog navijačkog okruženja kad svako navijanje, kao i svako slavlje podrazumijeva mnogo hrane i pića, pred sve nas, ali posebice pred oboljele od šećerne bolesti ili osobe u riziku za razvoj ove bolesti postavlja se veliki izazov kojem je na pravi način potrebno odgovoriti.

Prisjetimo se posljednjih podataka koji svjedoče da šećerna bolest i ove godine ruši sve rekorde. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (World Health Organization, WHO) oko 422 milijuna ljudi diljem svijeta ima šećernu bolest, većina živi u zemljama s niskim i srednjim prihodima, a 1,5 milijuna smrti svake godine izravno se pripisuje šećernoj bolesti. Broj oboljelih i u Hrvatskoj je sve veći i veći pa je tako u 2021. godini registrirano 327 785 osoba sa šećernom bolesti. Prema statističkim podacima Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo ovo je i treći vodeći uzrok smrtnosti s udjelom od 8,2 % u 2020. godini pa valja uvijek imati na umu da je kod ove bolesti, bez obzira radi li se o inzulinskoj rezistenciji, predijabetesu ili dijagnosticiranoj šećernoj bolesti tipa 2, važno tijekom cijelog života brinuti o pravilnoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti i kontroli razine šećera u krvi, što je posebno teško i izazovno u blagdansko vrijeme.

Sukladno navedenom, to što netko boluje od šećerne bolesti ne znači da mora propustiti sve što se nudi u ovo navijačko i blagdansko vrijeme, iako, složit ćemo se, u tolikom izobilju pravilan odabir hrane i ograničavanje količina može biti pravi izazov. I ove, kao i svih narednih godina, vrijedi isto pravilo, a to je da su zdravi blagdani i najbolji blagdani. Što to konkretno znači pojasnila je dr.sc. Eva Pavić, dipl. ing. preh. teh, univ. spec., sveučilišna specijalistica kvalitete i sigurnosti hrane te rukovoditeljica Službe za prehranu i dijetetiku KBC-a Zagreb.

„Navijačko vrijeme, vrijeme Adventa i Božić je vrijeme za druženje, uživanje, ljubav i „poslastice" koje inače ne bismo jeli u drugim razdobljima godine. Takva jela najčešće imaju više zasićenih masnoća, dodanog šećera i soli od hrane koja čini našu uobičajenu prehranu. To ne znači da vrijedi ono često izrečeno da „sve što je dobro nije zdravo", jer znamo da zdrava hrana može biti itekako ukusna i primamljiva, samo ako smo dobro organizirani, maštoviti te se poigramo kvalitetnim namirnicama i čarolijom začina. No, „zdrava" hrana mora odgovarati vašim okusnim pupoljcima i vašem životnom stilu kako bi bila održiva i primjenjiva u svakodnevnom životu, a posebno u vrijeme blagdana pa s veseljem i ove godine, temeljem svog dugogodišnjeg iskustva dijelim sljedeće preporuke uz dodatne savjete ako jedete vani ili ste na domjenku, a imate šećernu bolest, a u želji da ovi dani svima prođu sretno, ali i zdravo te da u novu godinu krenemo još boljeg zdravlja."

Kako ostati na pravom putu bez obzira na to što se priprema i kuha:

· Kako biste održali šećer u krvi stabilnim, držite se preporuke oko uzimanja hrane u određenim vremenskim razmacima. Ako vam je obrok poslužen kasnije nego što je uobičajeno, pojedite mali međuobrok u uobičajeno vrijeme obroka i pojedite nešto manje kada se poslužuje večera.

· Ne preskačite obroke čuvajući se za svečani blagdanski objed. Ako ste jako gladni, velika je vjerojatnost da ćete se prejesti, a samim time i teže ćete kontrolirati šećer u krvi.

· Uvijek na tanjuru imajte najviše povrća. Radije ga skuhajte ili kuhajte na pari nego da pečete jer ćete tako zadržati više vitamina i minerala. Uključivanje povrća u svaki obrok može spriječiti porast krvnog tlaka i kolesterola u krvi tijekom praznika.

· Nova istraživanja ukazuju da konzumacija flavonola, koji spadaju u skupinu polifenola pomažu očuvati pamćenje i povoljno djeluje na naš neurološki sustav što je jako bitno kod osoba sa šećernom bolesti. Hrana koja sadrži ove vrijedne bioaktivne tvari u značajnoj količini je: kelj, luk, zelena salata, rajčica, jabuka, grožđe, bobičasto voće, čaj i vino.

· Stoga s mesnim pečenjem i povrćem radije pojedite salatu umjesto kruha i krumpira. Tako ćete unijeti manje ugljikohidrata i kalorija te ostaviti prostora i za desert.

· Ukoliko jedete desert pokušajte se zadržati na jednoj porciji slatke poslastice i razmislite uz što je posluženo. Možda nije nužno da pojedete slatko vrhnje s kojim je ukrašena torta ili kolač.

· Pokušajte ograničiti količinu suhomesnatih proizvoda na manje od 50 grama na dan. Česta konzumacija ove hrane može povisiti arterijski krvni tlak i loš kolesterol u krvi.

· Jedite polako i nakon nekoliko zalogaja pokušajte spuštati nož i vilicu. Istraživanja pokazuju da je mozgu potrebno oko 20 minuta da registrira sitost, stoga je veća vjerojatnost da će se prejedati oni koji jako brzo jedu.

· Nemojte piti alkohol na prazan želudac jer to povećava rizik od hipoglikemije ako koristite inzulin ili lijekove za liječenje šećerne bolesti.

· Ne zaboravite da hladna voda najbolje osvježava i gasi žeđ.

· Tajno blagdansko oružje je aktivnost, ne samo da smanjuje stres, već i razinu šećera u krvi. Pozovite obitelj i prijatelje na šetnju i aktivnost nakon blagdanskog obroka. Svi ćete nakon toga biti sretniji i zadovoljniji.

· Za dobru glikemiju jako je važan i dovoljan i kvalitetan san. Gubitak sna može otežati kontrolu šećera u krvi, a kada ste nenaspavani, više ćete jesti i preferirati hranu s visokim udjelom masti i šećera. Za dobar odmor potrebno je 7 do 8 sati sna noću.

· I na kraju, nemojte se osjećati krivima zbog uživanja u božićnim delicijama. No, pokušajte se već kod sljedećeg obroka vratiti zdravim prehrambenim navikama.

Dodatni savjeti ako jedete vani ili ste na domjenku, a imate šećernu bolest

· Ako imate manji apetit, nema razloga zašto ne biste naručili predjelo kao glavni obrok, pogotovo ako znate da restoran poslužuje velike porcije.

· Proteinska hrana je zasitna stoga uključite porciju nemasnog mesa, jaja, ribe ili graha.

· Slijedite zlatno pravilo punjenja većeg dijela tanjura ukusnim povrćem ili salatom - to može također pomoći da se osjećate sitije, a osigurava i korisne hranjive tvari.

· Ako je hrana poslužena na švedskom stolu, uzmite hranu koju najviše volite na mali tanjur i zatim se odmaknite od stola.

· Ako popijete alkoholno piće, popijte ga uz hranu. Alkohol može sniziti šećer u krvi i stupiti u interakciju s lijekovima za šećernu bolest.

U današnje vrijeme kad tehnologija postaje sastani dio liječenja, velika pomoć osobama u riziku od dijabetesa može biti posjet Yourprediabetes stranici uz jednostavno rješavanje kratkog testa od samo devet pitanja uz pomoć kojeg je moguće u manje od dvije minute saznati je li osoba u riziku od razvoja šećerne bolesti odnosno dijabetesa tipa 2 te što je dalje potrebno poduzeti kako bi se ovo stanje zaustavilo ili odgodio nastup dijabetesa tipa 2. Test je dostupan i kroz mobilnu aplikaciju PREVENCIJAŠB2, dostupne na App storu ili Google Play storu.