Kako riješiti problem visokog tlaka?

Problema s visokim krvnim tlakom ima velik broj ljudi, pogotovo u našim krajevima, pa nije loše znati da postoji nekoliko načina kako si prilagodbom prehrane i životnih navika možete pomoći i stabilizirati ga. Dijetetičarka Martha Theran je za portal Eat This, Not That podijelila korisne savjete koji bi vam mogli pomoći u tome.

"Prehrana s niskom gustoćom kalorija, bogata hranjivim tvarima i minimalno prerađena, može pomoći u približavanju krvnog tlaka normalnim vrijednostima, pa čak i dovesti ga u potpuno zdravi raspon. Razliku ćete obično primijetiti već unutar nekoliko dana", pojašnjava ona. Ovo su ključne prehrambene navike koje biste trebali usvojiti.

Kuhajte više kod kuće - njezin prvi savjet je češće kuhanje kod kuće i pripremanje domaćih obroka. "Priprema obroka kod kuće važan je korak u snižavanju krvnog tlaka. To znači da bi vaša prehrana trebala biti što manje prerađena, uz izbjegavanje pakirane hrane, brze hrane te jela iz restorana i dostave", pojašnjava ona. "Kuhanje vlastitih obroka od svježih, niskokaloričnih i hranjivih namirnica pomaže smanjiti unos natrija i šećera, dok istovremeno povećava unos važnih hranjivih tvari koje pomažu u snižavanju krvnog tlaka, poput kalija, antioksidansa i vlakana," dodaje.

Održavanje hidracije - kao posljednju opciju, koja se ne odnosi na prehrambene proizvode, ali je dio prehrane, dijetetičarka izdvaja održavanje hidracije tijekom dana. "Dovoljan unos vode tijekom dana ključan je za sprječavanje dehidracije i održavanje ravnoteže tjelesnih tekućina", zaključuje.

Povećajte unos vlakana - u prehranu je također poželjno povećati unos vlakana. "Dovoljan unos vlakana pokazao se korisnim u prevenciji hipertenzije. Vlakna se nalaze u gotovo svim neprerađenim biljnim namirnicama, pa konzumacija svježeg povrća ne samo da povećava unos vlakana, već i doprinosi snižavanju krvnog tlaka", ističe dijetetičarka.

Smanjite unos natrija - ako želite sniziti visoki krvni tlak, trebali biste u organizam unositi manje natrija. Theran pojašnjava da "prehrana s niskim udjelom natrija preporučuje se za kontrolu visokog krvnog tlaka jer visoke količine natrija, koje se nalaze u gotovo svim prerađenim i pakiranim namirnicama, mogu pogoršati hipertenziju utječući na zadržavanje tekućine i proširenje arterija".

Unosite više kalija - dijetetičarka ističe da je korisno smanjiti unos natrija, ali je zato poželjno povećati unos kalija. "Prehrana s niskim udjelom kalija i visokim udjelom natrija doprinosi visokom krvnom tlaku, hipertenziji i kardiovaskularnim bolestima. Kalij, koji se nalazi u namirnicama poput lisnatog povrća, banana, batata, organskog mliječnog proizvoda, graha i avokada, treći je najzastupljeniji mineral u tijelu i igra ključnu ulogu u regulaciji krvnog tlaka. Pomaže u izlučivanju viška natrija iz organizma", dodaje.

