Kako razbuditi svoj metabolizam?

Proljeće je odavno stiglo, a vaš je metabolizam još u zimskom snu? To nije baš dobro za vas, jer nećete uspjeti skinuti dovoljno kilograma da se pojavite na plaži onakvi kakvi želite biti...

Ako tretnuno pokušavate smršavjeti bitno je pokrenuti metabolizam i ubrzati proces sagorijevanja sala.

U nastavku donosimo 13 načina kako to postići.

Idite spavati ranije - ključno je da dovoljno spavate ako želite brz metabolizam. Treba vam najmanje 7 sati sna, a zadnji obrok pojedite najkasnije 3 sata prije spavanja kako bi ga tijelo imalovremena probaviti, piše Eat this.

Izgradite mišiće - mišići imaju veću metaboličku aktivnost od sala. "Najbolji način za ubrzavanje metabolizma je kroz vježbe uz otpor, poput dizanja utega . To ubrzava metabolizam već 48 do 72 sata nakon što vam se tijelo oporavi od treninga", kaže profesionalni dizač utega Robert Herbst.

Jedite doručak bogat proteinima - ako su vaši doručci bogati proteinima istraživanja pokazuju da ćete manje grickati tijekom dana. Također, doručak vam daje gorivo za ostatak dana. Uz proteine treba kombinirati i vlakna te zdrave masnoće kako biste dulje bili siti.

Jedite zdravije - bitno je birati zdrave namirnice, a ne samo izmjenivati dijete. Bitno je imati uravnoteženu prehranu jer stalnim dijetama možete samo uništiti svoj metabolizam.

Neka vam treninzi budu intenzivni - ako trenirajte, trenirajte žestoko jer za vrijeme takvih treninga koristite više kisika i vaš metabolim je ubrzan dulji period vremena.

Neka vam se gušterača odmori - ako stalno jedete hranu prepunu kalorija, znači da ih vjerojatno jedete više nego što ih vaš metabolizam može sagorjeti. To može dovesti do debljanja i sala na trbuhu. Kako biste to izbjegli, dr. Jessica Cutler preporuča da pijete nezaslađena pića i da izbjegavate grickalice kako biste gušterači dali da "odmori" između obroka. "Eliminiranjem obroka između večere i doručka dajete tijelu šansu da iskoristi energiju koja je već uskladištena u salu", kaže dr. Cutler.

Pazite kako dižete utege - kako biste stvorili metabolički aktivni mišić, ključno je da ste konzistentni i da vježbate dva ili tri puta tjedno. Također, najbolje je dizati utege tako da aktivirate više mišićnih grupa odjednom. "To se postiže dizanjem utega na benču, zgibovima, čučnjevima, mrtvim dizanjem... Svaki tjedan probajte dodati malo više težine ili još jedno ponavljanje više", kaže Herbst.

Pijte kavu i zeleni čaj - sve dok u nju ne dodajete vrhnje i šećer ili slatke sirupe, kava može ubrzati vaš metabolizam. "Kofein pojačava termogenezu", kaže Busby. Sko želite da taj efekt bude još jači, pijte zeleni čaj koji je prepun oksidansa koji može ubrzati sagorijevanje masti.

Pijte više vode - jednostavno je, povećajte unos vode. Kada ne pijete dovoljno vode, razine kortizola rastu, a s njime i količina sala u organizmu.

Prakticirajte intermittent fasting - točnije, postite. Odaberite intervale koji vama pašu, odnosno koliko sati dnevno smijete jesti, a koliko ne. Ova metoda snižava razine inzulina pa naše tijelo energiju crpi iz sala i potiče oksidaciju istog. Također, post može potaknuti proizvodnju hormona rasta, a samim time i rast mišića.

Razbudite organizam treningom - "Zamislite da vaše masne stanica hiberniraju. Njiam je potrebno vrlo malo energije jer nisu aktivne", kaže nutricionistica Ellie Busby. Treningom smanjujemo količinu tih "lijenih" stanica i mijenjamo ih mišićima koji su puno bolji za aktivaciju metabolizma. "Studije pokazuju da su ljudi s genom 'FTO', a koji se povezuje sa sporim metabolizmom, izgubili jednaku količinu kilograma kao i ljudi bez tog gena ako su trenirali redovito četiri tjedna", kaže Busby.

Vježbajte bez vježbanja - ovo može uključivati bilo što, od pranja posuđa, košenja trave, tapkanja nogom u pod, vrpoljena u stolcu... sve to ključno je za neaktivnu termogenezu koja je ključna za metabolizam. Najjednostavnije što možete naraviti je da nakon svakog obroka odete u šetnju dugu deset minuta.

Znojite se dok jedete - jedenje proteina, koji povećavaju brzinu kojom metabolizma u mirovanju, može pomoći pri sagorijevanju više kalorija. Posebno dobro za ovo djeluje začinjena hrana. Istraživanje pokazuje da kapsaicin, aktivni sastojak ljutih papričica, potiče oksidaciju sala i kratkoročno ubrzava metabolizam.