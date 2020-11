Kako putovanja utječu na lokalnu zajednicu?

Iako su putovanja privremeno obustavljena diljem svijeta, putnici maštaju o svojoj sljedećoj pustolovini i o značajnom utjecaju koji mogu imati na razvoj lokalne zajednice kada uvjeti ponovno budu omogućavali sigurna putovanja.

Nedavno istraživanje koje je Booking.com proveo u pet zemalja pokazalo je da gotovo trećina putnika (29%) motivaciju za putovanja nakon pandemije koronavirusa pronalazi u potrazi za novim iskustvima i spoznajama, dok gotovo četvrtina putnika (23%) mašta o susretu s novim i različitim kulturama.

Kada ponovno budu mogli putovati, putnici će tražiti odredišta u kojima mogu naučiti nove vještine i potpuno se uživjeti u lokalnu kulturu kako bi ostvarili autentičnije iskustvo.

Booking.com donosi listu iskustava na putovanjima kojima mogu utjecati na lokalnu zajednicu, a koja su pomno odabrali sudionici programa novčane potpore 'Booking.com Booster'. Ovaj program potpore podržava i financira start-upove koji ostvaruju značajan pomak u različitim sektorima cijelog ekosustava održivog turizma.

Gana, Afrika

Gana nudi uistinu mnogo toga, od predivnih plaža, preko živahne kulture pa sve do tropske klime. Također je poznata po svojem održivom razvoju, bioraznolikosti i očuvanju divljeg životinjskog i biljnog svijeta. Uz pomoć start-upa Tastemakers, koji se kao start-up usredotočen na ekoturizam pridružio programu 'Booking Booster' 2018. godine, putnici koji dolaze u Ganu mogu se povezati s lokalnim znalcima i doživjeti nevjerojatna iskustva, kao što je promatranje divljeg životinjskog svijeta u prirodnom staništu, posjet prelijepim atrakcijama u divljini te vođeni obilasci nekih od mnogih jedinstvenih kulturnih žarišta ove države.

Gdje boraviti: Objekt Lemon Beach Resort hvaljen je zbog svoje besprijekorne usluge. U ovom objektu čeka vas mirna atmosfera, zajednički salon te večernje zabavne aktivnosti poput večeri uz krijes, što vam nudi izvrsnu priliku za promatranje zvijezda. U resortu se nalaze restoran, veliki vanjski bazen, dječji bazen, bar, vrt i terasa u kojima uz svjež povjetarac možete uživati u velebnom pogledu na ocean. U ovom resortu svaka smještajna jedinica opremljena je lokalnim tekstilnim proizvodima i umjetninama. Gosti u blizini objekta mogu uživati u raznolikim aktivnostima, kao što su jahanje, ribolov i vožnja bicikla.

Hanoi, Vijetnam

Hanoi je još jedno izvrsno odredište za putnike u potrazi za značajnim iskustvom jer im nudi priliku da se upoznaju s fascinantnom, ali kompleksnom poviješću i kulturnim naslijeđem ovog grada. Turistički start-up I Like Local, finalist programa 'Booking.com Booster' 2019. godine, nudi brojna iskustva putnicima koji žele uistinu iskusiti lokalnu kulturu, od tečaja kuhanja s lokalnim stanovnicima i radionica ručnog rada do pješačenja manje istraženim područjima Phu Longa.

Gdje boraviti: Objekt Chi Novel Hostel ima izvrsnu lokaciju u centru Hanoija, u blizini brojnih atrakcija poput katedrale sv. Josipa te Okuće u Hanoiju. Ovaj udobni objekt nudi klimatizirane sobe, uređen bar i zajednički salon, a posebno je poznat po svojoj izvanrednoj gostoljubivosti. Ovaj je hostel izvrsno mjesto za povezivanje sa sličnim putnicima, a nudi vam i mirno okruženje za bijeg od užurbanog grada.

Aqaba, Jordan

Kažu da je neko mjesto uvijek najbolje istražiti pješice, a start-up The Jordan Trail Association nudi putnicima nevjerojatnu priliku da dožive iskustvo pješačenja po raznim rutama povijesne pješačke staze koja se proteže cijelim Jordanom, od Umm Quaisa do Aquabe. Na izbor vam se nude mnoge rute na kojima ćete naučiti nešto o povijesti Jordana te imati jedinstvenu priliku za susret s njegovom raznolikom kulturom. Tvrtka The Jordan Trail Association osvojila je novčanu nagradu u prvoj rundi programa Booking Cares Fund 2018. godine zbog odgovornog razvoja pješačkih staza te predanosti pri njihovoj zaštiti i održavanju. Ova se tvrtka također povezuje s lokalnom zajednicom kad je riječ o stvaranju poslovnih prilika.

Gdje boraviti: Jedna od izvrsnih ruta završava u Aquabi, mirnom gradiću na Crvenom moru u kojem ujedno završava i duga jordanska staza. Ovaj je gradić uistinu pravi skriveni dragulj, zahvaljujući netaknutim koraljima te posebnoj atmosferi u centru grada, u kojem vam se nudi mnoštvo trgovina za istraživanje. Putnici će nakon svoje pješačke pustolovine sigurno poželjeti prenoćiti u Aquabi i to u objektu Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba. Ovaj hotel s 5 zvjezdica koji se nalazi uz plažu također je poznat po svojim održivim praksama, od programa korporativne društvene odgovornosti, koji pokušava pomoći lokalnoj zajednici, do smanjenja štete okolišu uz zelene inicijative kojima štedi dnevnu potrošnju energije.

Cartagena de Indias, Kolumbija

Putnici koji žele otkriti povijest Kolumbije svakako bi trebali svrstati grad Cartagena de Indias visoko na svoj popis odredišta jer je hvaljen kao jedan od najljepših i najočuvanijih gradova u Južnoj Americi. Tvrtka Impulse Travel, koja je 2019. godine osvojila novčanu nagradu programa 'Booking Booster', nudi putnicima priliku da u potpunosti dožive autentična iskustva ove kulture, koja će im pomoći da uistinu shvate kolumbijsko te pretkolumbovsko (Zenú) naslijeđe ove zemlje. Iskustva ostvarena putem tvrtke Impuls Travel također imaju i pozitivan utjecaj na lokalnu zajednicu jer pomažu u stvaranju novih gospodarskih prilika za obespravljene i ugrožene stanovnike.

Gdje boraviti: Hotel Boutique Casona del Colegio nudi savršen balans između povijesne kolonijalne arhitekture te održivog, ali luksuznog i modernog kolumbijskog dizajna. Sve to skupa doprinosi besprijekorno uređenom izgledu ovog hotela. Hotel Boutique Casona del Colegio nalazi se u povijesnom centru grada, pa putnici neće morati prevaliti dalek put kako bi istražili povijest Kolumbije. Laganom šetnjom od hotela moguće je doći do muzeja Cartagena's Gold Museum, koji sadrži artefakte napravljene od zlata te ostale pretkolumbovske (Zenú) artefakte.

Budimpešta, Mađarska

Ovaj čarobni grad izvrstan je za istraživanje i nudi složenu arhitekturu, a pravu pustolovinu možete doživjeti u labirintu koji se sastoji od oko 200 podzemnih pećina, a vidjeti možete i grobnicu pjesnika Gül Babe. Tvrtka Secret City Trails nudi putnicima zabavnu priliku za istraživanje uz samostalne igre za otkrivanje grada i potragu za skrivenim draguljima i lokalnim atrakcijama Budimpešte. Start-up Secret City Trails osnovan je u Amsterdamu, a Booking.com dodijelio mu je 2018. godine novčanu nagradu kako bi mu pomogao s razvojem inovativnih rješenja za održiva putovanja koja potiču putnike da dublje zarone u povijest nekog grada.

Gdje boraviti: Otmjeni objekt Terrace Apartments at City Park sadrži idiličnu terasu i restoran, a nalazi se u Budimpešti, u blizini centra grada i javnog prijevoza. Ovaj prozračni i prostrani smještaj savršen je za opuštanje na terasi i uživanje u zapanjujućem pogledu na grad nakon dugog dana istraživanja grada stopama lokalnih stanovnika. U ovom je objektu moguć najam automobila i bicikala, što gostima nudi dodatnu priliku za istraživanje Budimpešte.

Katmandu, Nepal

Tvrtka Backstreet Academy, koja je osvojila glavnu nagradu programa 'Booking Booster' 2017. godine, savršena je za putnike u potrazi za novim poučnim iskustvima jer nudi platformu koja povezuje putnike s lokalnim stanovnicima uz autentična iskustva i nudi im priliku da upoznaju kulturu Nepala. Putnici uz ovaj start-up mogu odabrati mnoge aktivnosti u okolici Katmandua koje će im omogućiti da se kući vrate ne samo s brojnim fotografijama, već i novim vještinama te znanjem o kulturi i svakodnevnom životu ovog grada.

Gdje boraviti: Objekt Nepal Pavilion Inn nudi poseban i ekološki prihvatljivsmještaj u srcu Katmandua, a u blizini se nalaze neki od najvažnijih spomenika. Do trga Hanuman Dhoka Durbar možete stići kratkom šetnjom od objekta, a poznat je po svom povijesnom naslijeđu te spomenicima poput kraljevske palače, izgrađene za vrijeme klana Licchavi (između 4. i 8. st. n. e.).