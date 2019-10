Kako prepoznati da vam je partner kontrol frik

Ne znate ni sami kako, no stalno vam se događa da partneru govorite - "oprosti"... prvo za velike stvari, no s vremenom to postaje norma i za male, svakodnevne stvari.

Ako mislite da je to normalno - nije. Naime, vaš je partner opsjednut kontrolom i nameće vam pravila koja vas sputavaju. Naravno, suptilno i polako, ali ipak...

Kad primjetite ove znakove, vrijeme je da razmislite ima li vaša veza smisla...

Izolacija od obitelji i prijatelja - u svakom odnosu treba prilagoditi vrijeme i prioritete. Možda više ne provodite svaki vikend u druženju sa svojim prijateljicama ili više ne sudjelujete u druženju s kolegama. Ali ako vaš partner kontrolira, njemu se neće svidjeti što provodite vrijeme s drugim važnim ljudima u vašem životu i možda će vas čak pokušati okrenuti protiv njih ("tvoja mama postupa s tobom kao da si smeće"), pa mislite da je udaljenost dobra stvar, kaže terapeutkinja Bruneau za Woman's Health.

Nemate s kim razgovarati - slično tome, partner koji kontrolira misli da može zadovoljiti sve vaše potrebe. Ako više ne zovete najbolju prijateljicu radi savjeta ili ako vas je vaš partner natjerao da mislite bi trebao biti jedini izvor podrške, možda imate problem. "To je oblik izolacije i potičem žene da ga budu svjesne", kaže Lofton.

Odnos u vezi - u vezi ste, i vaš partner želi provoditi što više vremena, ali i baš sve znati o vama, uključujući i kada ste stigli kući. Moža vam se sve to čini da je previše. "Osjećate se kao da ste poželjni, a to je cool i osjećate se nevjerojatno - sve dok ne postane grozno", kaže dr. Megan Bruneau, terapeutkinja iz New Yorka koja se specijalizirala za veze. "Ali nije uvijek lako razlikovati pravu ljubav od veze u kojoj postoji kontrola. Zapravo, puno znakova koji pokazuju kontrolu mogu se na početku veze romantizirati", kaže dr. Heather Lofton, terapeutkinja s Obiteljskog Instituta na Sveučilištu Northwestern.

Skrivate nevažne stvari - "Ako imate puno tajni koje čuvate iz straha od predrasuda ili načina na koji bi partner mogao reagirati... to je znak da vas partner kontrolira", kaže Bruneau.

Stalno se Ispričavate - shvatili ste da stalno govorite "oprosti", iako možda niste sigurni što ste učinili krivo. To je ono što čini partner koji kontrolira. Netko tko želi imati svu moć u vezi često svoje pogreške prenosi na partnera i možda se osjećate da previše kritizirate, niste dovoljno predani u vezi ili ste možda jako loši.