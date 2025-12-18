Kako povećati konkurentnost
Prema novoj globalnoj studiji srednje i velike industrijske tvrtke mogu povećati konkurentnost za 11,28 mil USD
Schneider Electric, globalni predvodnik u energetskim tehnologijama, predstavio je novo međunarodno istraživanje "Open vs. Closed: The $11.28M Question for Industrial Leaders". Studija pokazuje da zastarjeli i zatvoreni automatizacijski sustavi, sustavi u kojima je oprema zaključana na jednog proizvođača i teško ju je nadograditi, prosječno koštaju srednje velike industrijske tvrtke 7,5 % godišnjih prihoda zbog zastoja u radu, niske učinkovitosti, skupih nadogradnji i kašnjenja u proizvodnji.
Velike industrijske kompanije u prosjeku gube 45,18 milijuna USD godišnje, a manji proizvođači, proporcionalno još i više, i do 25 % prihoda, pokazuje istraživanje globalne analitičke tvrtke Omdia.
Glavni izazov: rigidna tehnologija koja usporava poslovanje
Tradicionalni, tzv. hardverski definirani sustavi zahtijevaju fizičke intervencije kod svake nadogradnje, dok korištenje više različitih platformi povećava troškove održavanja i ovisnost o dobavljačima. Čak 77 % sustava treba fizičke preinake za funkcionalne nadogradnje.
Fragmentirana infrastruktura otežava pristup podacima i smanjuje mogućnost pravovremenog donošenja odluka. To dovodi do neželjenih „silosa podataka", izoliranih skupova informacija koje nije moguće analizirati u realnom vremenu. Samo 28 % tvrtki ima pristup ključnim podacima u stvarnom vremenu.
Rješenje: otvorena, softverski definirana automatizacija
Studija naglašava da industrija treba ubrzanu transformaciju prema otvorenim i softverski definiranim sustavima tj. tehnologiji koja odvaja softver od hardvera.
To omogućava:
-
bržu prilagodbu tržišnim promjenama
-
lakše povezivanje sustava različitih proizvođača
-
učinkovitiju proizvodnju manjih serija
-
bolju iskorištenost podataka za pametnije odlučivanje
-
smanjenje troškova i povećanje produktivnosti
Schneider Electric već implementira takva rješenja kod globalnih klijenata, najčešće kroz pilot-projekte koji se zatim šire na pogone i više lokacija.
„Naši kupci svakodnevno potvrđuju isti izazov: industrijski sustavi moraju se mijenjati brzinom kojom se mijenja tržište. Posebno je ohrabrujuće što male i srednje tvrtke, okosnica ekonomije, imaju najviše za dobiti," izjavila je Gwenaëlle Avice Huet, izvršna potpredsjednica za industrijsku automatizaciju u Schneider Electricu.
Godišnji financijski učinci prema kategorijama
-
6,1 milijun USD: gubici zbog slabe agilnosti i trenutačne neprilagodljivosti sustava
-
2,28 milijuna USD: troškovi neučinkovitosti i održavanja
-
1,2 milijuna USD: gubici zbog loše kvalitete podataka i ograničenog pristupa informacijama
-
1,7 milijuna USD: troškovi usklađivanja s regulativama i ekološkim standardima
„Svako tromjesečje kašnjenja u modernizaciji zatvorenih sustava znači više od milijun USD izgubljene vrijednosti," dodala je Anna Ahrens, glavna analitičarka Omdije.
Cijeli izvještaj Omdie možete pronaći ovdje.
