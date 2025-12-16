Europi ponestaje slatke vode

Skladišta slatke vode smanjuju se diljem južne i središnje Europe, od Španjolske i Italije pa sve do Poljske i dijelova Ujedinjenog Kraljevstva.

Znanstvenici s University College London (UCL), u suradnji s The Watershed Investigations i Guardianom, analizirali su podatke prikupljene od 2002. do 2024. godine pomoću satelita koji prate promjene u Zemljinom gravitacijskom polju.

Budući da voda ima masu, promjene u razini podzemnih voda, rijeka, jezera, vlažnosti tla i ledenjaka vidljive su u gravitacijskom signalu, što satelitima omogućuje da efektivno "izvažu" koliko je vode pohranjeno na nekom području.

Oštra podjela na vlažni sjever i suhi jug

Rezultati analize otkrivaju oštru podjelu: sjever i sjeverozapad Europe - osobito Skandinavija, dijelovi Ujedinjenog Kraljevstva i Portugal - postaju sve vlažniji. Istovremeno, veliki dijelovi juga i jugoistoka, uključujući Španjolsku, Italiju, Francusku, Švicarsku, Njemačku, Rumunjsku, Ukrajinu te također dijelove UK-a, ubrzano se isušuju.

Klimatski slom vidljiv je u podacima, ističu znanstvenici. "Kada usporedimo podatke o ukupnoj kopnenoj pohrani vode s klimatskim skupovima podataka, trendovi se uglavnom podudaraju", rekao je Mohammad Shamsudduha, profesor na UCL-u specijaliziran za vodne krize.

Ovo bi trebao biti "poziv na buđenje" za političare koji su još uvijek skeptični oko smanjenja emisija, dodao je Shamsudduha. "Više ne govorimo o ograničavanju zagrijavanja na 1,5 °C, vjerojatno idemo prema 2 °C iznad predindustrijskih razina, a sada svjedočimo posljedicama."

Presušuju i skrivene rezerve podzemnih voda

Istraživanje je otišlo i korak dalje. Izdvojivši samo podatke o podzemnim vodama, znanstvenici su otkrili da trendovi u tim, inače otpornijim, vodenim tijelima preslikavaju cjelokupnu sliku. To potvrđuje da se i skrivene europske rezerve slatke vode opasno iscrpljuju.

U Ujedinjenom Kraljevstvu situacija je mješovita. "Općenito, zapad postaje vlažniji dok istok postaje suši, a taj signal jača", rekao je Shamsudduha. "Iako ukupna količina oborina može biti stabilna, ili čak blago rasti, obrazac se mijenja. Svjedočimo jačim pljuskovima i duljim sušnim razdobljima, posebno ljeti."

Iako se podzemne vode smatraju otpornijima na klimatske promjene, znanstvenici upozoravaju da snažni ljetni pljuskovi često dovode do gubitka vode kroz otjecanje i bujične poplave, umjesto da napune rezerve. Istovremeno, zimska razdoblja, ključna za obnovu podzemnih voda, postaju sve kraća. "U jugoistočnoj Engleskoj, gdje podzemne vode opskrbljuju oko 70% javne vode, ovi promjenjivi obrasci oborina mogli bi predstavljati ozbiljne izazove", istaknuo je.

Dalekosežne posljedice za cijelu Europu

Europski trend isušivanja imat će "dalekosežne" posljedice, pogađajući sigurnost hrane, poljoprivredu i ekosustave ovisne o vodi, posebno staništa koja se napajaju podzemnim vodama", upozorio je Shamsudduha. Kao primjer naveo je smanjenje zaliha u Španjolskoj, što bi moglo izravno utjecati na Ujedinjeno Kraljevstvo, koje se uvelike oslanja na uvoz voća i povrća iz Španjolske i drugih europskih zemalja.

Vrste klimatskih utjecaja koje su dugo bile prisutne diljem globalnog juga, od južne Azije do Afrike i Bliskog istoka, sada su "mnogo bliže kući", s klimatskim promjenama koje "jasno pogađaju samu Europu".

"Moramo prihvatiti da su klimatske promjene stvarne, da se događaju i da nas pogađaju", rekao je Shamsudduha, pozivajući na bolje upravljanje vodom i otvorenost za "nove, čak i nekonvencionalne" ideje, uključujući široko rasprostranjeno prikupljanje kišnice.