Kako ponovno vjerovati preljubniku?

Puno ljudi ima poriv da okončava vezu nakon prevare jer se postavlja pitanje možemo li opet vjerovati i što učiniti s bijesom i gorčinom. Sa stajališta psihologa, taj odgovor ovisi o nekoliko faktora.

Zašto je netko odlučio prevariti?

Jay Kent-Ferraro, psiholog i autor knjige "Surprised by Love: One Couple's Journey from Infidelity to True Love" kaže da je prevara pokazatelj da je veza narušena. Razlog može biti patološki. Preljubnik može biti ovisan o vezama, narcisoidan i sociopat. Drugi motivi mogu biti osvetoljubivost, pasivna agresija i namjerna sabotaža jer osoba želi prekinuti zbog drugih razloga.

Obično razlog zašto se prevara dogodila nisu zle namjere. Ustvari, to mogu biti prolazni trenuci, na primjer kad partner ima tzv. krizu srednje dobi ili je osoba privučena nekim sretnijim odnosom. Možda partner želi privući pažnju ili pati od nekih mentalnih problema pa se ne želi suočiti s njima. Dakle, kada je uzrok varanja povezan s problemima u vezi, postoje šanse da je odnos zapravo na kraju.

Ipak, kada je prevara povezana s osobnim problemima preljubnika znači da je moguće ponovno vratiti povjerenje, objašnjava Jay Kent-Ferraro

Što kada se prevara otkrije?

Ako ste doživjeli prevaru važno je odvojiti svoje vrijeme kako biste shvatili svoje osjećaje. Zatim, ako vaš partner želi ponovno stvoriti povjerenje, hoće li se to dogoditi ovisi o njegovom ponašanju nakon prevare. Prema psiholozima i stručnjacima za odnose postoje neki znakovi koji pokazuju ima li nade za vašu vezu, prenosi portal Consciousreminder.

Jedan od tih znakova je da vaš partner iskreno žali zbog događaja i preuzima odgovornost. Također će on ili ona prekinuti sve kontakte s osobom s kojom počinila prevaru. Preljubnik će biti iskren kada se radi o problemima u vezi i što oboje trebate učiniti kako biste krenuli dalje.

Prema autoru nekoliko knjiga o fizičkoj ovisnosti i nevjeri, Robertu Weissu, potpuna iskrenost bit će jedini način vraćanja povjerenja nakon afere. Kako se osoba koja je prevarena ne bi osjećala neugodno, preljubnica ili preljubnik treba pokazati potpunu iskrenost.