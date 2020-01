Kako pokrenuti vlastiti biznis

Nova godina vrijeme je novih početaka, a velik broj ljudi odlazi svakoga jutra na posao koji ne vole i sanja o vlastitom biznisu.

Naravno, to je prilično velika odluka koju definitivno nije lako donijeti, no uz ovih nekoliko korisnih savjeta možda se i pokrenete i otvorite nešto svoje.

Definirajte svoje temeljne vrijednosti - vaše temeljne vrijednosti one su koje vas vode u životu. Svjesno ili nesvjesno, one pokreću odluke koje donosite. Utječu na to s kime provodite najviše vremena, gdje živite i što radite. Ako razmišljate o ulasku u poduzetništvo, ali niste sigurni, razmislite je li posao koji obavljate u skladu s vašim temeljnim vrijednostima, a potom potražite mogućnosti usklađene s onim što najviše cijenite.

Djelujte - najveći čovjekov neprijatelj, kada govorimo o osobnom i poslovnom razvoju, je inertnost. U prirodi nam je da težimo sigurnosti i izbjegavamo preveliki napor i rizike. Želimo li promijeniti stvari trebamo djelovati. Suočiti se sa strahovima i iskoračiti iz zone komfora. Ono što ćemo dobiti bit će vrlo bitno novo iskustvo koje će nas potaknuti da idemo dalje. Sami sebi ćemo dokazati da možemo.

Povežite se - ako u bližoj budućnosti planirate mijenjati posao, povežite se s ljudima za koje mislite da će vam biti od pomoći, prije no što krenete realizirati ciljeve, odnosno dok vam od njih ništa ne treba. Najbolje je da ih pitate treba li njima vaša pomoć. To je sjajan način da ostvarite nova prijateljstva ili oživite stara.

Strateški se umrežite - razmislite o tome tko vas dobro poznaje i mogao bi vas zagovarati kod potencijalnih investitora, klijenata ili dobavljača. Kad se susretnete s ljudima koji su vam kontakt, budite spremni pružiti im sve što im treba kako bi vas na najbolji način predstavili i preporučili. Ne očekujte da će oni napraviti posao umjesto vas.