Kako osvojiti Huawei GT 4 pametni sat?

Huawei će u petak 6.10.2023. u Sancta Domenica trgovini u Arena Parku u Zagrebu predstaviti HUAWEI WATCH GT 4, najnoviju generaciju svojih pametnih satova. WATCH GT 4 dolazi pod novim dizajnerskim smjerom nazvanim „Fashion Forward", donoseći još veću integraciju tehnologije i mode te tako korisnicima pruža personaliziranije zdravstveno i sportsko putovanje. Uz to, impresivna baterija traje do dva tjedna za 46 mm modele odnosno do tjedan dana za 41 mm verzije, a inovativne zdravstvene značajke označavaju podignutu ljestvicu ovog segmenta tržišta pametnih uređaja.

Program počinje u 17:00 sati kada će Renata Sopek, poznata hrvatska voditeljica i fitness trenerica, predstaviti sve zanimljive funkcije te stilski i moderan dizajn novog pametnog sata, a nakon toga slijede brojna iznenađena za sve posjetitelje trgovine. Od 17:30 do 19:30 sati trajat će natjecanje u veslanju na ergometru pod vodstvom Renate Sopek, a najbolji muški i ženski rezultati osvajaju WATCH GT 4 pametni sat. Muškog pobjednika čeka WATCH GT 4 46 mm s Rainforest Green remenom, dok pobjednicu ženske kategorije očekuje 41 mm sat s White Leather remenom. Pobjednicima će nagrade biti uručene odmah po završetku natjecanja.

Dodatno, Huawei u trajanju od 18:00 do 19:00 sati organizira i radionicu zdravih grickalica pa će svi okupljeni imati priliku probati zdrave slastice, a tu su i igre na sreću koje donose brojne nagrade.

Nadmašite najbolju verziju sebe uz pomoć novih fitness značajki

Serija transformira poimanje fitness značajki pametnog sata, uvodeći poboljšane prstenove za aktivnosti i predstavljajući potpuno novu aplikaciju Stay Fit, koja koristi podatke o zdravlju u stvarnom vremenu kako bi pomogla korisnicima s upravljanjem unosa kalorija, dajući im preporuke prilagođene njihovim potrebama.

Ljubitelji trčanja mogu uživati u nadograđenom dvopojasnom GNSS-om s pet sustava visoke preciznosti, koji poboljšava točnost pozicioniranja za čak 30% u usporedbi s prethodnicima WATCH GT 4 modela.

Nova značajka prstenova aktivnosti prikazuje dnevnu statistiku fitnessa (potrošene kalorije, trajanje vježbanja i aktivnost za vrijeme stajanja) kako bi korisnicima pomogao da ostanu u toku sa svojim dnevnim fitness ciljevima. Osim toga, sat nudi i više od 100 sportskih načina rada.

Cijene i dostupnost

HUAWEI WATCH GT 4 dostupan je na lokalnom tržištu po sljedećim preporučenim maloprodajnim cijenama:

• HUAWEI WATCH GT 4 46 mm : Stainless steel 399 eur, Sport 279 eur, Rainforest Green 299 eur

• HUAWEI WATCH GT 4 41 mm - Gold Milanese 349 eur, White Leather 279 eur, Silver 399 eur