Kako osnažiti vezu

Veze su nerijetko u opasnosti - nije jednostavn biti zajedno i vrlo često se mnogi ljudi pitaju treba li im sve to... pogotovo kad su u pitanju konflikti koje treba riješiti.

Krenimo ispočetka - sjetite se da ste započeli kao: stvoreni jedno za drugo, psihološki se dopunjujete, moralno se potpomažete.

Bračni parovi i partneri mogu jedno drugom biti terapeuti! Biti drugom terapeut u ovom kontekstu ne znači raspolagati velikim psihološkim teoretskim znanjem i prirođenim sposobnostima, nego novu orijentaciju, novi stav s obzirom na vlastiti položaj unutar obitelji: ne osjećati se žrtvom, nego odgovornim graditeljem obiteljskog ugođaja, ravnoteže i obiteljskog mira. Time se stvara zajednički temelj koji pomaže da situacija bude podnošljiva.

To se može pojačati s pomoću nekih postupaka:

Izmjena uloga. Katkad se preporučuje da muž i žena, odnosno ostali članovi obitelji, zamijene svoje uloge. Npr. muž će toga određenog dana nabaviti sve u kuću i obaviti kućne poslove, a žena će platiti račune, popraviti kvar i si., već prema tome što je obično čije zaduženje.

Čest je izvor konflikata u tome što ne znamo cijeniti posao i trud drugoga. To ćemo vrlo uspješno naučiti ako barem jednom pokušamo obaviti poslove drugoga. Može se, međutim, i nešto drugo: daje se prednost željama, idejama i inicijativama jednog člana obitelji i toga dana svi se nastoje prilagoditi njemu.

Npr. kako organizirati nedjelju? Neka ovaj put to odluči muž. Ako on želi ići u šetnju jer voli brati gljive, svi će mu se pridružiti. Kuhat će se ono što on naruči itd., jer danas je „njegov dan". Idući će put biti ženin dan pa će se svi pridružiti njoj, njezinim željama. Recimo da ona ćeli ići u kazalište, jer se u prirodi dosađuje, pa će toga dana svi ići s njom u kazalište itd. Ova igra, osim toga što može biti zabavna, otkriva mnogo toga partnerima o drugom, tako da je izvrstan put upoznavanja i zbližavanja.

Situacijsko ohrabrenje. Nemojte kritizirati partnera, nego ga potvrđujte, pohvalite njegovo pozitivno ponašanje kroz neko vrijeme. Sadržajno, kratko, odmah. Nije dovoljno davati općenite ocjene: „Ti si dobar čovjek", ili: „Ti si uredna žena". Treba pohvaliti ostvarenje, učinjeno djelo: „Danas si skuhala odličan ručak." „Lijepo je od tebe što si se pobrinuo za bojler."

Paradoksalno ohrabrenje. Ohrabrujte partnera i u njegovu kritičnom (problematičnom) ponašanju. Tražite pozitivno značenje što ga njegova „pogreška" ima za njega i za Vas. Time mijenjate svoje stajalište. Ako ste dosad gledali na neurednost svojeg djeteta (ili muža) samo kao šlampavost, nazovite to odsad „njegovom sposobnošću da stvarima pristupi na originalan i kreativan način".

Ukoliko se radi o škrtosti, možete ovako reći: „Prije sam to smatrala škrtošću kod tebe, sada vidim da ima mnogo razboritosti u tome kako planiraš budžet." U šumi različitih obiteljskih i bračnih sukoba, isprobajte navedene „tehnike", jer se lako izvode i bez stručnog vodstva. Drugim riječima, mogu poslužiti i kao preventiva i kao psihološka samopomoć, samoterapija, odnosno pomoć partneru.