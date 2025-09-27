« Vic dana
Mujo i stres

Mujo je u stresu, prilično očito, a način rješavanja mu je objasnio liječnik...

Kako će ga riješiti stresa?
Kako će ga riješiti stresa? (Arhiva)
Ode Mujo kod doktora na pregled, i ovaj se zabrine Mujinim stanjem:

- Mujo, jarane, ti si pod jakim stresom, moglo bi te strefit' nešto!

Mujo se zabrine pa upita:

- Pa dobro doktore, šta da radim

Doktor napiše recept i da ga Muji:

- Evo ti ove tablete za živce.

Mujo zahvalno uzme recept i pita:

- Dobro, i kako ih uzimam?

Doktor ga pogleda preko naočala:

- Dakle, tri put dnevno, nakon jela... Fatinog ;)

