Mujo i stres
Mujo je u stresu, prilično očito, a način rješavanja mu je objasnio liječnik...
Kako će ga riješiti stresa?
Ode Mujo kod doktora na pregled, i ovaj se zabrine Mujinim stanjem:
- Mujo, jarane, ti si pod jakim stresom, moglo bi te strefit' nešto!
Mujo se zabrine pa upita:
- Pa dobro doktore, šta da radim
Doktor napiše recept i da ga Muji:
- Evo ti ove tablete za živce.
Mujo zahvalno uzme recept i pita:
- Dobro, i kako ih uzimam?
Doktor ga pogleda preko naočala:
- Dakle, tri put dnevno, nakon jela... Fatinog ;)
27.09.2025. 06:54:00
