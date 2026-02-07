Plavuša na pregledu očiju

Plavuša dođe kod oftalmologa na pregled očiju i odmah s vrata kaže liječniku:

- Čujte, ja vam imam ozbiljan problem, dajte mi vi to riješite!

Liječnik slegne ramenima i detaljno joj pregleda oči, no ne može naći ništa pa je upita:

- A gledajte, ja tu ne vidim ništa problematično... kakve to probleme imate?

Plavuša mu se požali:

- Gledajte, ja već neko vrijeme ne vidim dobro...

Liječnik pregleda još jednom, ništa...

- Po meni, vi problema nemate...

Plavuša se naljuti:

- Pa zašto onda stalno zamjenjujem muža i susjeda?!