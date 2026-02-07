Plavuša na pregledu očiju
Kad plavuša mora otići na pregled očiju kod oftalmologa jer ima neke probleme..
Muči je nešto ;) (Arhiva)
Plavuša dođe kod oftalmologa na pregled očiju i odmah s vrata kaže liječniku:
- Čujte, ja vam imam ozbiljan problem, dajte mi vi to riješite!
Liječnik slegne ramenima i detaljno joj pregleda oči, no ne može naći ništa pa je upita:
- A gledajte, ja tu ne vidim ništa problematično... kakve to probleme imate?
Plavuša mu se požali:
- Gledajte, ja već neko vrijeme ne vidim dobro...
Liječnik pregleda još jednom, ništa...
- Po meni, vi problema nemate...
Plavuša se naljuti:
- Pa zašto onda stalno zamjenjujem muža i susjeda?!
