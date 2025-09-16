« Vic dana
Kad Mujo voli oralni više od svega...

... onda će probati nagovoriti Fatu, naravno na samo sebi svojstven način...

Jooj, Mujo ;)
Jooj, Mujo ;) (Arhiva)
Mujo dođe kući s posla prilično napaljen i odmah s vrata viče Fati:

- Fato, bil' mi pušila, baš mi je došlo milo ... !

Fata dođe u hodnik i zavrti glavom:

- Mujo, bolan, pa zar ne možeš to nekako romantičnije pitati?

Mujo slegne ramenima:

- 'Ajd' dobro, da probam onda 'vako... Fato, bona, jel' b' ti men' pušila po kiši, matereti?

