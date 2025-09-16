Kad Mujo voli oralni više od svega...
... onda će probati nagovoriti Fatu, naravno na samo sebi svojstven način...
Jooj, Mujo ;) (Arhiva)
Mujo dođe kući s posla prilično napaljen i odmah s vrata viče Fati:
- Fato, bil' mi pušila, baš mi je došlo milo ... !
Fata dođe u hodnik i zavrti glavom:
- Mujo, bolan, pa zar ne možeš to nekako romantičnije pitati?
Mujo slegne ramenima:
- 'Ajd' dobro, da probam onda 'vako... Fato, bona, jel' b' ti men' pušila po kiši, matereti?
16.09.2025. 06:56:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Novi komentar