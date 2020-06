Kako izravnati taj trbuh?

Gubitak kilograma općenito je težak jer je potrebna disciplina, a gubitak masnih naslaga na trbuhu može biti još teži. "U suštini nemoguće je reći kako ubrzati metabolizam za jedno određeno područje", kaže Chris DiVecchio, trener i autor Metode 5x2.

Ipak vrlo je važno pokušati djelovati na taj dio tijela jer "nažalost je to najopasnije mjesto na kojem masnoće mogu biti smještene" objašnjava liječnik Lawrence Cheskin za Woman's Day.

Donosimo preporuke stručnjaka koje mogu pomoći kod gubitka masnih naslaga na trbuhu:

1. Trebate prilagoditi svoje ponašanje

Veliki dio procesa gubitka kilograma su svjesne odluke koje donosite. Na primjer, ako jedete s prijateljima možda ćete izgubiti osjećaj koliko hrane unosite. Ali ako na trenutak stanete moći ćete osvijestiti tu činjenicu i ispraviti ako ste previše pojeli. "Svijest, a zatim i planiranje onoga što se još može učiniti može nam dati prednost ako jedete omiljenu hranu", kaže Chris Gagliardi.

2. Pratite unos kalorija

Najosnovniji pristup mršavljenju je sagorijevanje više kalorija nego što konzumirate. Ako ste za ručak pojeli cijeli sendvič, sada se odlučite za pola sendviča, a ostatak sačuvajte za večeru i tako ćete vrlo jednostavno unijeti manji broja kalorija.

3. Jedite više vlakana

Hrana bogata rafiniranim ugljikohidratima i šećerom zapravo ne smiruje vašu glad, pa na kraju želite više. Umjesto toga, jedite više hrane pune vlakana poput kruha od cjelovitih žitarica, zobi, povrća, voća, graha, mahunarki i chia sjemenki. "Oni vas više pune jer vlakna usporavaju probavu", kaže dr. Cheskin.(Foto: Shutterstock)

4. Hodajte svaki dan

Ako ne vježbate, "hodanje je jako dobro za ljude" kaže dalje Gagliardi. Jedno istraživanje objavljeno u časopisu The Journal of Exercise Nutrition & Biochemistry pokazalo je da pretile žene koje su 12 tjedana hodale 50 do 70 minuta tri puta tjedno značajno smanjile svoje visceralnu masnoću u odnosu na skupinu žena koje su sjedile. Jedna od najvećih pogreški koji ljudi rade kada žele izgubiti kilograme je što žele napraviti previše toga u kratko vrijeme. "Započeti sporo i raditi na putu prema gore je bolje nego pretjerivati ​​i odustati", kaže Gagliardi.

5. Smanjite stres

Stres može napraviti nered na svakom dijelu vašeg tijela, ali način na koji se nosite s tim može poboljšati ili razbiti vaše ciljeve za mršavljenje. "Stres nas tjera da jedemo više jer koristimo zamjenu za rješavanje stresa", kaže dr. Cheskin. Istina je da se bolje osjećamo kada jedemo što je zapravo puno lakše nego se suočiti sa stresom.

6. Konzumirajte manje alkohola

Da biste smršavjeli, jednostavno morate konzumirati manje kalorija. Isključite prazne kalorije koje ne služe vašim ciljevima kako biste mogli konzumirati više hrane. To uključuje sva gazirana i slatka pića, ali i alkohol.

7. Češće kuhajte

Češće kuhanje može vam pomoći u skidanju masnoća na trbuhu, naravno sve dok kuhate s pravim namirnicama, pokazuje istraživanje iz 2017. Istraživači objašnjavaju da ljudi koji kuhaju vlastite obroke mogu imati i imati druge dobre navike, poput redovitog vježbanja.